Votuporanga sedia 1ª Oficina Regional de Risco Sanitário 

Votuporanga sedia, nesta quinta-feira (20.jun) e sexta-feira (21), a 1ª Oficina Regional de Risco Sanitário, promovida pela Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura, que contará com representantes da Secretaria de Estado da Saúde. O evento será realizado no auditório do Sest Senat, das 8h30 às 12h, e tem como público-alvo secretários de Saúde, profissionais das Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e Ambiental e também da Atenção Básica.

O principal objetivo deste encontro é incentivar a implementação de estratégias voltadas para o fortalecimento e a execução das ações de Vigilância Sanitária, além da discussão para a homogeneização de conceitos sobre risco e gestão de Risco Sanitário, para melhorar o desempenho das equipes sanitárias, com foco nas ações de promoção e prevenção de saúde.

A programação desta Oficina prevê momentos importantes para articulação, formação, intercâmbio de experiências, contando com palestrantes com vasto conhecimento na área e seus relatos de experiências. Entre eles, a Diretora Técnica do GVS XVI (Grupo de Vigilância Sanitária), Lilyan Cristina Rocha.

A proposta da realização desta Oficina foi discutida e pactuada de modo tripartite pela ANVISA, representantes do CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) e partir de então, está sendo organizada pelo Município de Votuporanga com o apoio da CVS (Centro de Vigilância Sanitária), GVS (Grupo de Vigilância Sanitária), COSEMS (Conselhos Estaduais de Secretários Municipais de Saúde) e municípios apoiadores.