Gabriel Kenichi fatura quatro pratas em Campeonato Brasileiro de Natação 

O atleta votuporanguense é portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista) e brilhou na competição disputada em São Paulo.

Que Votuporanga/SP é referência em natação, não é lá grande novidade para ninguém. E para manter essa máxima, Gabriel Kenichi brilhou no Campeonato Brasileiro de Natação para Deficientes Intelectuais, disputado entre sábado (15.jun) e domingo (16), no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo/SP, conquistando quatro medalhas de prata.

Gabriel Kenichi, atleta da Avonat (Associação Votuporanguense de Natação), é portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista) e brilhou na classe Autista com as conquistas nas categorias: 50m borboleta, 50m livre, 100m livre e 200m livre.

Gabriel contou com apoio da Unifev, Prefeitura de Votuporanga, Avonat, além de familiares e amigos da natação votuporanguense.