Campanha de alerta pelas hepatites virais realizado pela Funfarme faz 178 exames

Evento em alusão a campanha Julho Amarelo ocorreu nesta terça-feira, no centro de Rio Preto.

Na manhã desta terça-feira, 30 de julho, o setor de transplantes do Hospital de Base (HB) realizou uma ação de conscientização às hepatites, em alusão a campanha Julho Amarelo, no centro de Rio Preto. No evento, organizado pela Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), foram realizados 178 exames em pessoas que circularam pela praça Rui Barbosa.

A campanha “Julho Amarelo” foi instituída no Brasil pela Lei nº 13.802/2019 e tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. Ela consiste em uma inflamação do fígado, que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.

“A importância de fazer um exame preventivo para diagnosticar a hepatite se dá porque ela é uma doença silenciosa. Uma vez que ela é silenciosa, nenhum de nós sente nada, e esse fator pode levar a diagnósticos mais tardios e complexos da doença. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades do rastreamento do vírus”, explica a Dra. Rita de Cassia Martins Alves da Silva, hepatologista do Hospital de Base.

A hepatologista explica que a hepatite C, que é o foco da campanha Julho Amarelo, começa com apenas uma inflamação, mas que pode progredir e desenvolver até um câncer de fígado. “Se detectada no início, o paciente pode fazer um tratamento à base de medicação e ser curado. Mas se o paciente ficou com doença crônica e chegou na fibrose grave, ele pode desenvolver cirrose, câncer e até precisar de um transplante de fígado”, explica.

No local, com o auxílio de uma unidade de atendimento móvel, foram realizados 168 testes rápidos que servem para identificar a hepatite B e C no sangue e 10 exames de elastografia, um tipo de ultrassom que identifica problemas mais graves no fígado.

“O teste que nós oferecemos a população, nesta campanha, detecta a fibrose no fígado. É um teste que é feito com ultrassom, chamado elastografia, e é destinado a medir a dureza do fígado a maciez do fígado. Fígado normal, sem doença, é um fígado macio. O fígado mais endurecido, fibrótico, é um fígado com doença e quanto maior a fibrose, maior a gravidade. Durante a campanha temos detectado pacientes com fibrose importante e encaminhado a esses pacientes para tratamento adequado”, finaliza.

A ação foi realizada em uma parceria entre o Hospital de Base, Famerp, Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH) e Rotary. “O trabalho em equipe é uma prática colaborativa extremamente importante na saúde. Os trabalhos extensivos à comunidade, como as Campanhas de Erradicação de Hepatites, só são possíveis com o envolvimento de voluntários e da equipe interdisciplinar da Unidade de Transplante de Fígado. Assim, queremos agradecer carinhosamente a todos que tem contribuído para que a campanhas pudesse acontecer: Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE), Rotary, profissionais e coordenação da equipe, Dr. Renato Silva e Dra. Rita”, diz Cristina Serrano, assistente social na Unidade de Transplante de Fígado do HB.