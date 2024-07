Vereadores declaram ‘guerra’ aos pontos escuros e procuram o Ministério Público 

Além do vereador Osmair Ferrari (PL), conhecido por sua luta pela extinção dos pontos escuros em ruas e avenidas de Votuporanga, Cabo Renato Abdala (PRD) e Chandelly Protetor (Republicanos), apoiados por 13 dos 15 parlamentares, encabeçaram uma representação.

Quem anda pelas ruas e avenidas de Votuporanga no período noturno presencia diversos pontos escuros, e quem acompanha os trabalhos na Câmara Municipal já presenciou uma verdadeira ‘procissão’ de vereadores na tribuna da Casa de Leis, reclamando da qualidade do serviço prestado ao município pela empresa contratada pela Prefeitura.

O assunto, recorrente, voltou à tona durante a 26ª sessão ordinária da Câmara, nesta segunda-feira (29.jul), na figura do vereador Osmair Ferrari (PL), conhecido por sua interminável luta pela extinção dos pontos escuros em ruas e avenidas da cidade.

“Volto a falar sobre essa reclamação que é recorrente na sociedade votuporanguense que são os pontos escuros. Por exemplo, faz quase uma semana que as luzes da Rua Amazonas, no centro da cidade, centro do comércio, no coração da cidade, ali entre a Tocantins e a Tietê, estão as escuras. Ali próximo ao Votuporanga Clube também. Aí é reclamação em cima de reclamação e quem reclama tem razão. E não é só no centro, nos bairros periféricos também, como eu disse, todos os vereadores abordam esse tema porque são procurados por munícipes, que pagam lá a taxa de iluminação pública e convive, em muitas das vezes, com o quarteirão de sua casa no escuro. Isso traz inúmeros problemas, riscos que poderiam ser evitados se houvesse um trabalho de qualidade. Para mim, empresa que atua com iluminação deveria ser classificada como essencial, assim como segurança, saúde, e prestar atendimento 24 horas por dia. Porque na hora que o cidadão precisa, que é, geralmente a noite, o serviço está fechado”, explicou Osmair Ferrari, em entrevista ao Diário.

Osmair protocolou um pedido de informações junto a Prefeitura para ter acesso ao relatório de operações da empresa em Votuporanga nos últimos 90 dias.

Por outro front, na mesma ‘guerra’, os vereadores Cabo Renato Abdala (PRD) e Chandelly Protetor (Republicanos) encabeçaram uma representação contendo a assinatura de 13 dos 15 vereadores – ficaram de fora Jura (PSB) e Nilton Santiago (MDB) – e encaminharam para análise do Ministério Público.

“O serviço prestado é uma porcaria. Estamos encaminhando ao Ministério Público uma representação sobre o serviço da empresa”, disparou Cabo Renato Abdala, na tribuna.

Em trechos do pedido, ao qual o Diário teve acesso, os vereadores justificam: “Considerando que para realização do serviço de manutenção e conservação da iluminação pública o Município através de processo licitatório possui contrato administrativo com a empresa RSM ENGENHARIA LTDA. Considerando que são inúmeras as reclamações efetuadas por munícipes aos vereadores com relação aos serviços prestados por essa empresa, já que a cidade está com vários pontos escuros e quando há chamados de munícipes para resolução de problemas, a empresa demora vários dias para prestar o devido atendimento, deixando as vias escuras e a população insegura. Considerando que a referida situação não pode perdurar já que por força contratual a empresa possui prazo para realizar o devido reparo, bem como deve percorrer a cidade periodicamente para verificar os pontos escuros e substituir as lâmpadas queimadas que encontrar. Considerando que apesar das várias tentativas de sanar o problema narrado junto ao Poder Executivo e a empresa contratada, não houve uma resolutividade, o que fere as disposições estabelecidas no contrato administrativo celebrado, bem como está causando prejuízos a toda população votuporanguense, que paga mensalmente a CIP em suas contas de energia elétrica e não possui um serviço eficiente. Desta forma, como representantes do povo votuporanguense nesta Casa Legislativa, solicitamos a esse órgão ministerial através da presente representação, que sejam tomadas as providências legais no que tange as irregularidades ocorridas no serviço de manutenção e conservação da iluminação pública em nosso Município, o que está acarretando diversos prejuízos a nossa população.”