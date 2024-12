Caminhonete atropela vaca na Rodovia Euclides da Cunha 

Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (19), no trecho entre Meridiano/SP e Fernandópolis/SP.

Na tarde desta quinta-feira (19.dez), um acidente envolvendo uma caminhonete S10 e uma vaca foi registrado no km 536 da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho leste da pista entre Meridiano/SP e Fernandópolis/SP.

De acordo com o apurado, o veículo era ocupado por um homem e duas adolescentes, que saíram ilesos do acidente, sem qualquer ferimento. No entanto, a caminhonete sofreu danos materiais significativos. Por outro lado, o animal não resistiu ao impacto e morreu.

A Polícia Militar Rodoviária compareceu ao local para realizar o registro da ocorrência e controlar o tráfego. As autoridades trabalham para identificar o proprietário do animal.

*Com informações do Região Noroeste

