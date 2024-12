Gaspar herda cadeira na Câmara  

Com o anúncio do vereador Nilton Santiago (MDB) à frente da Secretaria de Direitos Humanos, a cadeira ficou com o 1º suplente.

O vereador eleito Gaspar (MDB), primeiro suplente da legenda nas eleições de outubro deste ano em Votuporanga/SP, com 605 votos obtidos nas urnas, descobriu nesta sexta-feira (20.dez), que herdou uma cadeira na Câmara Municipal.

O ‘presente de aniversário atrasado’, uma vez que o parlamentar completou 59 anos na última terça-feira (17), se deu após o anúncio por parte do chefe do Executivo Municipal de que o vereador Nilton Santiago (MDB), titular da cadeira na Casa de Leis, assumirá a Secretaria de Direitos Humanos.

Para Gaspar essa não será a primeira oportunidade na Câmara, uma vez que ele já ocupou a função de vereador em Votuporanga em legislaturas anteriores.

