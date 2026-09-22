Caminhão com cerca de 70 cabeças de gado tomba em rodovia de Fernandópolis 

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (22), próximo ao acesso à Rodovia Euclides da Cunha (SP-320); motorista foi socorrido à UPA e pelo menos três animais morreram.

Um caminhão que transportava aproximadamente 70 cabeças de gado tombou na manhã desta terça-feira (22.set), na altura do km 554 da Rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543), em Fernandópolis/SP. O acidente mobilizou equipes de segurança, trânsito e órgãos responsáveis pela fiscalização animal.

Segundo informações apuradas no local, a Polícia Rodoviária foi acionada por volta das 10h48. O caminhão vinha da região do Vale do Paraíba e tombou após sair da alça de acesso da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320) e ingressar na SP-543.

O motorista foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Fernandópolis. Ele também foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para a presença de álcool.

A carga tinha como destino um confinamento localizado no distrito de Brasitândia. Dos aproximadamente 70 animais transportados pelo caminhão, cerca de 36 estavam no compartimento atingido pelo tombamento. Conforme as informações iniciais, pelo menos três morreram.

Após o acidente, equipes iniciaram o transbordo do gado sobrevivente para outro veículo.

A ocorrência mobilizou a Polícia Rodoviária, a Secretaria Municipal de Trânsito de Fernandópolis, a Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, a Polícia Ambiental e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Os trabalhos se concentraram na retirada e transferência dos animais, além das medidas necessárias para a liberação da pista.

Durante o atendimento da ocorrência, motoristas que trafegavam pelo trecho precisaram reduzir a velocidade e redobrar a atenção. As circunstâncias que levaram ao tombamento ainda deverão ser esclarecidas.

*Com informações da Rádio Alvorada