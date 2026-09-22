ACV comemora 80 anos com jantar, shows e encontros

Evento acontece neste sábado (26), no CEVG Ilha do Pescador, com open food, open bar e apresentações de Ratto e da banda Velho The War; convites estão disponíveis também para não associados.

@caroline_leidiane

A Associação Comercial de Votuporanga (ACV) celebra seus 80 anos com um jantar comemorativo neste sábado, 26 de setembro, no Centro de Eventos “Valério Giamatei” (CEVG) Ilha do Pescador.

A programação foi organizada para reunir empresários, empreendedores, profissionais, parceiros, amigos da entidade e integrantes da comunidade em uma noite dedicada à trajetória da instituição e àqueles que participam da história do comércio local.

A noite terá open food, servido em um buffet especial, e open bar, além de um ambiente preparado cuidadosamente para a celebração. A programação musical ficará por conta do cantor Ratto e da banda Velho The War, que se apresentam ao longo da noite.

Encontro para celebrar oito décadas

A comemoração também foi pensada como um espaço de convivência e encontro entre empresários, empreendedores e convidados. A proposta é reunir diferentes gerações ligadas à entidade em torno de uma data significativa para a ACV.

Segundo o presidente da associação, Guilherme Sant’Ana, a celebração representa uma oportunidade de compartilhar a trajetória construída ao longo de oito décadas.

“Chegar aos 80 anos é uma conquista que merece ser compartilhada. Queremos que essa seja uma noite de celebração, encontros e boas experiências, reunindo pessoas que fazem parte da nossa história e também quem deseja conhecer e prestigiar esse momento da ACV”, afirma.

A participação não é restrita a associados. Os convites estão disponíveis ao público interessado em integrar a comemoração. Empresas também podem reservar mesas corporativas para receber clientes, parceiros, fornecedores e equipes.

Jantar de 80 anos da ACV