Homem é preso dentro de supermercado após furto em Macaubal 

Suspeito foi localizado pela Polícia Militar no interior do estabelecimento após rompimento de obstáculos; mercadorias furtadas foram encontradas com ele.

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar após ser encontrado dentro de um supermercado alvo de furto em Macaubal/SP, nesta segunda-feira (21.set).

Segundo informações policiais, uma equipe foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao estabelecimento, localizou o suspeito ainda no interior do supermercado.

De acordo com a PM, houve rompimento de obstáculos e danos no estabelecimento durante a ação. Na abordagem, os policiais encontraram com o homem mercadorias que teriam sido retiradas do comércio.

Diante das circunstâncias, o suspeito foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes de Votuporanga/SP, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

Após a análise do caso, a prisão em flagrante por furto qualificado foi ratificada, ficando o homem à disposição da Justiça.