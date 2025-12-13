Camerata Villa-Lobos se apresenta na Concha Acústica 

Concerto integra o calendário do Natal Luz e Esperança, que oferece uma série de atrações culturais gratuitas ao longo do mês.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove no dia 19 de dezembro, às 20h, na Concha Acústica, a apresentação da Camerata Villa-Lobos dentro da programação do Circuito CultSP. O concerto integra o calendário do Natal Luz e Esperança, que oferece uma série de atrações culturais gratuitas ao longo do mês.

O Circuito CultSP é um programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, realizado em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), com o objetivo de promover a difusão cultural em municípios do interior e litoral do estado. A contratação do espetáculo em Votuporanga foi feita pela Amigos da Arte.

Criada em 2019, a Camerata Villa-Lobos de Votuporanga surgiu a partir do idealismo e protagonismo de seus integrantes, dedicando-se à pesquisa e execução de obras consagradas internacionalmente. Seu repertório transita entre o purismo da música erudita e a diversidade da música popular, explorando diferentes gêneros, povos e linguagens.

O Concerto de Natal reúne melodias tradicionais da temporada, interpretadas por violinos, violoncelos, contrabaixo, flauta transversal e percussão, em uma apresentação marcada por harmonias envolventes que celebram o espírito natalino.

A secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, reforçou o convite à população: “Queremos que as famílias aproveitem não apenas este concerto, mas toda a programação preparada com carinho para o Natal Luz e Esperança. São momentos culturais que fortalecem nossos vínculos e enchem a cidade de alegria.”