Caso Caporalini: Justiça marca julgamento de policial penal acusado de matar cantor em Votuporanga 

Rodrigo Marques será levado ao Tribunal do Júri para responder por homicídio qualificado, duas tentativas de homicídio e lesão corporal. Julgamento está marcado para às 9h do dia 16 de abril de 2026.

O assassinato brutal ocorrido em fevereiro de 2024 que ficou conhecido nacionalmente como ‘caso Gustavo Caporalini’, já tem data para julgamento na Justiça de Votuporanga/SP: às 9h, do dia 16 de abril de 2026, uma quinta-feira.

De acordo com o apurado pelo Diário, o policial penal Rodrigo Marques é apontado pelo Ministério Público (MP) como o autor de um homicídio qualificado e duas tentativas de assassinato. A denúncia oferecida pelo MP afirma que Rodrigo Marques executou o cantor e corretor de imóveis Gustavo Caporalini, de 39 anos, de forma repentina e utilizando recurso que dificultou qualquer chance de defesa.

Ainda segundo o texto, o crime que ocorreu dentro da casa da vítima na Rua Amapá, no Jardim Orlando Mastrocola, foi cometido por motivo torpe, emprego de meio cruel e risco à coletividade.

O Ministério Público aponta que, durante a ação, o policial penal ainda teria disparado contra o tio da vítima, Odair Caporalini, e contra o pai da vítima, Ormélio Caporalini, para assegurar a execução do homicídio. Contudo, as tentativas não se consumaram por erro de pontaria e pela reação das vítimas, que entraram em luta corporal com Rodrigo Marques.

O inquérito apurou também que, antes do assassinato e das tentativas de homicídio, o policial penal teria agredido sua ex-companheira, T.R.N.M., configurando violência doméstica.

Após o crime, Rodrigo Marques fugiu até ser preso em flagrante pela Polícia Militar em Campina Verde/MG. Uma arma de fogo também foi apreendida no veículo utilizado pelo acusado. Desde então, ele permanece preso e à disposição da Justiça.

No dia 4 de maio do ano passado, uma reconstituição do assassinato do cantor Gustavo Caporalini foi realizada. O procedimento solicitado pelo Ministério Público fez parte do inquérito policial com o objetivo colaborar com as investigações, além de validar os depoimentos de testemunhas, indiciados e vítimas.

Julgamento terá forte aparato de segurança

O julgamento do Caso Caporalini deve mobilizar forte esquema de segurança, semelhante ao visto no mês de novembro, em decorrência do julgamento de cinco réus da denominada ‘Guerra do Tráfico’.

Para o julgamento do Caso Caporalini, a Justiça determinou a complementação do laudo de reconstituição pelo Instituto de Criminalística, a intimação de vítimas e testemunhas para o plenário, sorteio dos jurados para o dia 2 de abril de 2026. O juiz decidiu também que o policial penal poderá utilizar roupas civis durante o julgamento, desde que as peças sejam apresentadas previamente para revista.

Ainda sobre o caso, o magistrado negou o pedido de perícia no celular do acusado, por entender que houve preclusão, já que o pedido não foi feito na fase de instrução. Com a decisão de pronúncia já transitada em julgado, Rodrigo Marques será levado ao Tribunal do Júri.