Wartão volta a denunciar condições de creches em Votuporanga: “um depósito de crianças” 

“Crianças acumuladas, sem ar-condicionado. Carteiras danificadas. Vitrôs, todos sem cortinas. Onde fica os brinquedos o piso é no cimento cru, não tem proteção. Até o banheiro virou depósito, sem condições de falar que aquilo é uma creche”, afirmou o vereador.

Jorge Honorio

O vereador Wartão (União Brasil) aproveitou o espaço de tribuna durante a 44ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (8.dez), para retomar um assunto tratado por ele em meados de agosto, às condições do CEMEI “Ana Ferreira dos Santos”, no bairro São Cosme, na zona leste da cidade.

“Estive fazendo uma visita no bairro São Cosme nessa semana, a pedido de uma moradora, que tem lá seus netinhos que estudam lá. E olha, lá está mais para depósito de criança do que para uma creche”, afirmou o parlamentar.

“Lá você vai ver que os vitrôs, todos sem cortina. Os brinquedos das crianças lá, a criança brinca no escorregador, desce e não tem nada para proteger embaixo, ali teria que ser forrado, aquele piso é um piso cru. Fiz um vídeo para que todos possam ver o descaso que está no bairro São Cosme. As crianças acumuladas, sem ar-condicionado, as crianças suando daquele padrão, o calor que a gente está passando, não está fácil. Você vai andando, imagina as crianças dentro de um cercadinho lá, sem condições de estar em uma creche, sem condições de falar que aquilo é uma creche”, emendou.

“Vi ali uma demanda muito grave. Veja as crianças, mais de 110 crianças. O descaso total. Falta de ar-condicionado na sala de aula. Carteira toda danificada. Isso é falta de respeito com as crianças, com as nossas crianças. Você vê também, as condensadoras dos ares-condicionados colocados sem proteção. Também não pode. A área dos brinquedos é no cimento puro, se cair ali pode machucar. Até o banheiro, o banheiro servindo de depósito. Aí você veja lá dois banheiros, um feminino e um masculino que virou depósito da creche com material, com arquivo guardado. Está faltando respeito com as nossas crianças, está faltando mais um pouquinho de dedicação com as nossas crianças ali no bairro São Cosme”, prosseguiu Wartão, enquanto acompanhava o vídeo no telão da Casa de Leis.

De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, ainda em fevereiro deste ano, o CEMEI “Ana Ferreira dos Santos” recebeu ampliação dos banheiros para os servidores, construção de novos banheiros para as crianças, área de serviço, rouparia e despensa para materiais de limpeza e novo telhado. As melhorias contemplam também reformas nos berçários, maternal, sala de banho, vestiário, solários, cozinha/lactário, despensa de alimentos e lavagem de hortifruti, sanitário de alunos, sala de contraturno e playground.

Wartão volta a citar creche sem toldos no bairro Pró-Povo

Ainda sobre o tema educação, o vereador voltou a apontar a falta de toldos no CEMEI “Amélia Lucinda de Jesus”, no bairro Pró-Povo, na zona norte: “Outro caso complicado. O que vem do céu cai na cabeça das crianças. Dá uma olhada aí, para você ver. É tudo à céu aberto. A diretora tem uma esperança, ela disse que tem esperança de que esse ano colocaria o toldo lá. Mas eu falei para ela que se não colocaram até agora, já estamos no começo de dezembro, não é no fim de dezembro que vão colocar o toldo lá. Dá uma olhada na creche do bairro Pró-Povo. A situação está difícil e as crianças tomando sol e chuva até chegar na sala de aula.”