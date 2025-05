Unifev sedia reunião do comitê gestor do Coapes

Secretários da Saúde e da Educação de Votuporanga receberam resultados de pesquisa de campo e propostas de intervenção do curso de Medicina em 6 unidades territoriais

O Comitê Gestor do Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino Saúde (Coapes), presidido pela Secretária de Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, realizou na tarde da última quinta-feira, dia 15 de maio, no Memorial Unifev, a sétima reunião ordinária de 2025, com a apresentação dos projetos das Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade (Piesc) para o Secretário Municipal da Educação, Ederson Marcelo Batista.

As escolas municipais são campos de prática dos graduandos dos cursos da área de saúde por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), uma iniciativa intersetorial dos Ministérios da Saúde e da Educação que visa a integração e articulação entre as políticas e ações de educação e saúde, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes da rede pública de ensino.

O coordenador do curso de Medicina da Unifev, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, juntamente com professores do Piesc, apresentou 6 pré-projetos realizados por 6 grupos com 10 alunos, supervisionados por um professor tutor, com o levantamento das necessidades de saúde prioritárias e a intervenção necessária.

Ao término da apresentação, o secretário da Educação agradeceu as proposições e disse que cada uma será discutida individualmente com cada gestor das unidades identificadas: CEM Irma Pansani Marin, CEM Waldir Gonçalves de Lima, CEM Profª Maria Martins e Lourenço, CEM Neyde Tonanni Marão, CEM Clary Brandão Bertoncini e CEM Geyner Rodrigues. Já a secretária Ivonete disse que após aprovação, os projetos serão acompanhados conjuntamente pelas pastas da Saúde e Educação.

“Para nós, o objetivo é oportunizar a ação exitosa do Piesc como prática interdisciplinar na área de saúde para que ela possa se solidificar nesta parceria entre Unifev, Senac e Colégio Comercial”, afirma o coordenador Telini.

Participam do Comitê Gestor do Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino Saúde (Coapes) de Votuporanga: Ivonete Félix do Nascimento (secretária da Saúde e Gestora Municipal do Comitê), Juliana Carvalho Cunha (Gestora do Departamento Gerência Assistencial), Osvaldo Gastaldon (Reitor da Unifev), Eliane Baltazar Godoi (Gestora do Senac), Geisa Raquel Guerra Morasutti (Coordenadora dos cursos de Enfermagem e Farmácia do Senac), Antonio Alberto Casali (Gestor do Colégio Comercial), Rauer Ferreira Franco (Coordenador do curso de Técnico em Enfermagem do Colégio Comercial), Valéria da Cruz Oliveira de Castro (Representante da Unifev), Wagner Moneda Telini (Coordenador do curso de Medicina), Rosana Aparecida Benetolli Duran (Coordenadora do curso de Enfermagem da Unifev), Ana Paula de Oliveira Pelosi Mota (Coordenadora do curso de Fisioterapia da Unifev), Carol Godoi Hampariam (Coordenadora do curso de Psicologia da Unifev), Roberto Carlos Grassi Malta (Coordenador dos cursos de Farmácia e Biomedicina da Unifev), Letícia Aparecida Barufi Fernandes (Coordenadora do curso de Nutrição da Unifev), Silvia Alves Pontes (Representante do Conselho Municipal de Saúde), Maria Cecília Francelino Miguel Solano (Representante do Conselho Municipal de Saúde), Marilza de Lourdes Cardi (Gestora do Ambulatório Médico de Especialidade) e Paula Ruceli de Souza (Gestora do Núcleo de Atenção à Saúde – OSS).