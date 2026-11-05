Guardiões da memória

Projeto piloto aproxima estudantes da história de Votuporanga por meio da leitura e de atividades interativas; iniciativa começa em duas escolas municipais e deverá chegar a toda a rede de Ensino Fundamental em 2027.

Leidiane Caroline

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Conhecer a história do lugar onde se vive é uma maneira de compreender a própria identidade. Com essa perspectiva, o projeto “Memória Castro Alves: Votu rumo aos 90” propõe transformar estudantes em protagonistas da preservação da memória local, utilizando a leitura, a pesquisa e atividades lúdicas como dispositivos de aprendizagem e contemplação do patrimônio histórico.

Desenvolvida em parceria pelas Secretarias Municipais da Educação e da Cultura e Turismo, a iniciativa faz parte das ações preparatórias para as comemorações dos 90 anos da cidade, celebrados em 2027.

A princípio, o projeto piloto será desenvolvido nos CEMs “Anita Liévana Camargo” e “Orozimbo Furtado Filho”. A inauguração introdutória ocorreu com alunos dos primeiros anos da unidade “Anita Liévana”, que conheceram a proposta e as atividades previstas.

A escolha das escolas levou em consideração aspectos operacionais, como a proximidade com a Biblioteca Municipal “Castro Alves”, no caso do CEM “Anita Liévana”, e a faixa etária dos estudantes da outra unidade. A experiência permitirá avaliar a metodologia e a participação dos alunos antes da expansão para toda a rede municipal de Ensino Fundamental.

Aprender brincando

A proposta é despertar o interesse das crianças pela leitura e pela trajetória do município por meio de jogos, desafios e experiências interativas. Os participantes assumirão simbolicamente o papel de “Guardiões do Conhecimento”, com a missão de preservar e compartilhar informações sobre o município.

Ao longo das atividades, os estudantes serão estimulados a pesquisar acontecimentos históricos, consultar os acervos das bibliotecas e explorar plataformas digitais. O percurso contempla ainda o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, com orientações para identificar fontes confiáveis e utilizar informações de maneira crítica e responsável.

Outro propósito é aproximar os espaços de leitura da rotina escolar e familiar, incentivando a frequência às bibliotecas e o empréstimo de livros. O cumprimento das atividades poderá ser reconhecido individualmente e em equipe, valorizando o envolvimento dos participantes.

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Janaina Silva, a iniciativa representa uma oportunidade de aproximar as crianças dos livros e da memória da cidade.

“Nossa história precisa ser conhecida e preservada, e a biblioteca tem um papel importante nesse trabalho. Queremos que as crianças descubram esse espaço, tenham contato com os livros e conheçam mais sobre a cidade onde vivem”, afirma.

A secretária municipal da Educação, Silvia Letícia, ressalta o caráter complementar da proposta ao trabalho desenvolvido nas unidades escolares. Segundo ela, a combinação de jogos, pesquisas e descobertas permite integrar leitura, história e cidadania em uma experiência participativa.

Rumo aos 90 anos

A etapa experimental será desenvolvida em 2026. A partir do acompanhamento dos resultados, as equipes das duas secretarias pretendem aperfeiçoar a metodologia e ampliar o projeto, em 2027, para as demais escolas municipais de Ensino Fundamental, contemplando estudantes do 1º ao 9º ano.

O projeto integra o conjunto de ações planejadas pela Prefeitura para celebrar os 90 anos de Votuporanga. Conforme o prefeito Jorge Seba, o aniversário representa uma oportunidade de aproximar a população da construção histórica do município, especialmente as novas gerações.

“É importante que nossas crianças conheçam essa trajetória, entendam como a cidade se desenvolveu e saibam que também fazem parte dela. Estamos preparando uma programação que vai além das comemorações, com iniciativas que valorizam nossa história e deixam resultados para a população. Esse projeto é um exemplo disso, porque une educação e cultura e desperta nos alunos o interesse pela cidade onde vivem”, destaca.