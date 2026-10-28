Votuporanga sedia 6º Torneio Regional Pré-Mirim à Sênior de Natação 

Equipe do município conquista 89 medalhas em competição organizada pela Federação Aquática Paulista.

Votuporanga sediou, no último sábado (24.out), o 6º Torneio Regional Pré-Mirim à Sênior, organizado pela Federação Aquática Paulista. Realizada em piscina de 50 metros, a competição reuniu nadadores de diferentes categorias e contou com a participação da equipe de Votuporanga, vinculada à Secretaria de Esportes e Lazer, que conquistou 89 medalhas.

O desempenho dos atletas resultou em 37 medalhas de ouro, 32 de prata e 20 de bronze. Entre os destaques estão Lanna Souza Garcia e Sara Dutra Matta, com quatro primeiros lugares cada. Bianca de Araujo Mantovani conquistou duas vitórias e dois segundos lugares, enquanto Manuela Silva Soares garantiu um primeiro lugar e três segundos lugares.

No masculino, Bruno Borghetto Rocha obteve três primeiros lugares. Também se destacaram Bruno Hosokawa de Oliveira, Jorge Vinícius Pires Vitorio, Matheus Henrique de Souza Santos e Pedro Henrique Cardoso Rocha, com vitórias em suas respectivas provas.

Maria Helena Seixas Cevallos, João Victor Zanetti Martins, Hugo Moreira Mendes, Julia de Souza Silva e Hannah Souza Garcia também estiveram entre os atletas com resultados de destaque na competição.

Para o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, os resultados demonstram a dedicação dos nadadores e a importância do incentivo à modalidade: “É motivo de orgulho ver nossos atletas representando Votuporanga e conquistando resultados importantes. Seguimos trabalhando para ampliar as oportunidades de participação esportiva e fortalecer a natação no município”, destaca.

A Secretaria de Esportes e Lazer mantém o trabalho de formação e acompanhamento dos nadadores do município, com foco no desenvolvimento dos atletas e na participação em competições regionais e estaduais.