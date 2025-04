Deputado Carlão Pignatari acompanha Secretário de Turismo em Fernandópolis no lançamento das Rotas Gastronômicas

Evento marca o início da implantação das Rotas nas regiões turísticas Maravilhas do Rio Grande e Entre Rios; em Votuporanga, secretário anunciou entrega de Bíblia em Braile à Biblioteca Municipal.

Na manhã desta quinta-feira (10.abr), o deputado estadual Carlão Pignatari acompanhou o Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, em Fernandópolis, durante a realização do workshop Gestão Pública sobre Rotas Gastronômicas. O evento reuniu lideranças políticas e representantes do setor turístico para apresentar o potencial da gastronomia regional e iniciar a implantação das Rotas Gastronômicas nas regiões turísticas Maravilhas do Rio Grande e Entre Rios.

Estiveram presentes o prefeito de Fernandópolis, João Paulo Cantarella, o vice-prefeito Marcos Mazeti, o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, a secretária de Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaina Silva, além da chefe de gabinete do deputado Carlão, Karina do Carmo. Participaram também membros dos Conselhos Municipais de Turismo (Comtur), com destaque para Rafael Silva, presidente do Comtur de Fernandópolis, vereadores e outras autoridades locais e regionais.

Durante o encontro, Roberto de Lucena apresentou dados sobre o impacto do turismo no Estado e destacou a importância dos MITs (Municípios de Interesse Turístico). “Milhares de pessoas, do Brasil e do exterior, visitam São Paulo em busca de cultura e lazer. O turismo representa 10% do PIB paulista. Em 2025, esperamos receber 50 milhões de turistas”, afirmou. Ele destacou ainda a importância da união entre Governo do Estado e Assembleia Legislativa na atração de investimentos.

O deputado Carlão ressaltou que a implantação das Rotas Gastronômicas é essencial para o desenvolvimento da região. “Temos uma gastronomia riquíssima e com grande potencial turístico. A presença do secretário aqui é uma oportunidade para avançarmos na valorização desse patrimônio cultural e econômico”, afirmou. Carlão defendeu a inclusão das regiões turísticas na Rota do Café e na Rota da Cachaça, ambas com forte presença no interior paulista.

Encerrado o evento em Fernandópolis, o secretário, acompanhado do deputado Carlão, seguiu para o Parque da Cultura, em Votuporanga. No local, discutiram demandas do setor turístico municipal. Roberto de Lucena anunciou a doação de uma Bíblia em Braile para a Biblioteca Municipal, como presente para as pessoas com deficiência visual. O prefeito Jorge Seba agradeceu o gesto e reforçou os pedidos ao Governo do Estado, destacando que Votuporanga será sede de grandes eventos de maio a setembro, como o Votu Rodeo International, FLIV e Polointer.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa com o fortalecimento do turismo no interior paulista, promovendo cultura, geração de renda e desenvolvimento regional.