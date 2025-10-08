CAV anuncia retorno de Alison Silva e chegada de Anderson Feijão 

O meio-campista e o meia-atacante compõem um pacote de sete nomes já anunciados pelo Votuporanguense para a temporada 2026. Pré-temporada começa em novembro.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou o retorno de um velho conhecido da torcida alvinegra: Alison José da Silva, o Alison Silva. Natural de Barrinha/SP, o meio-campista de 28 anos, 1,75m de altura, 69 kg, destro, atua como volante e também como meia central. O atleta desembarca na Arena Plínio Marin para a disputa do Paulistão Sicredi A2 2026, trazendo consigo experiência e identificação com o clube.

Alison viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira justamente no Votuporanguense: em 2018, foi campeão da Copa Paulista, sendo um dos destaques da equipe naquela temporada histórica.

Revelado na base da Ferroviária, o jogador acumula passagens por Mirassol, XV de Piracicaba, Hercílio Luz, Operário, Marcílio Dias, Tombense, Oeste, Aparecidense e Sport Recife, construindo uma trajetória sólida no futebol nacional.

Com sua garra, intensidade e visão de jogo, Alison retorna para fortalecer o meio-campo do CAV, revivendo uma parceria que já deu grandes resultados.

Outro nome anunciado pela diretoria da Pantera Alvinegra e o do meia-atacante Anderson Aires da Silva, conhecido como Feijão ou Mágico. Natural de São Leopoldo/RS, ele tem 34 anos, mede 1,80m e é destro. O atleta chega ao CAV trazendo experiência, habilidade e qualidade na criação de jogadas e finalizações.

Revelado nas categorias de base do Internacional (RS), Feijão acumula passagens por clubes como Barra-SC, Caxias, Ypiranga-RS, ASA de Arapiraca e, mais recentemente, pela Tuna Luso (PA). Nesta temporada, disputou 25 partidas, somando participações na Série D, Campeonato Paraense, Campeonato Paraibano e Copa Grão-Pará, conforme dados da atual temporada.

Com sua visão de jogo e toque refinado, Anderson Feijão chega para reforçar o meio-campo do CAV, agregando experiência e técnica ao elenco alvinegro.

Planejamento e montagem do elenco

Agora são sete as contratações do Votuporanguense para a Série A2 do ano que vem. Anteriormente, foram anunciados o trio de goleiros Gabriel Félix, Pablo Caíque e Felipão, além dos retornos dos atacantes Orlando Júnior e Caio Mancha.

O CAV terminou a A2 deste ano na 13ª colocação, com 17 pontos, e ficou de fora da Copa Paulista, torneio que compõe o calendário no segundo semestre. Para 2026, o Votuporanguense contratou o técnico Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”.

Focado no processo de montagem do elenco, o presidente Edilberto Fiorentino – Caskinha, afirmou que o trabalho está sendo conduzido com foco e responsabilidade: “Estamos montando um elenco forte, equilibrado e comprometido com a história do CAV. A preparação começa em novembro, e queremos chegar prontos para fazer uma grande Série A2. O torcedor pode ter certeza de que terá um time competitivo em campo”.

Os treinos têm previsão de início no mês de novembro, quando os atletas se apresentarão oficialmente ao clube. A pré-temporada marcará o pontapé inicial da caminhada da Pantera Alvinegra rumo ao sonho do acesso a elite do futebol paulista.