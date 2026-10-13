BTG/Nexus: Flávio tem 48% e Lula 45% no 2° turno 

Senador subiu quatro pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, enquanto presidente caiu um ponto.

A nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta terça-feira (13.out), mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 48% das intenções de voto no segundo turno das eleições, ante 45% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A diferença representa empate técnico dentro da margem de erro do levantamento, estimada em dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em relação à pesquisa anterior, divulgada em 28 de setembro, o senador subiu quatro pontos percentuais nas intenções de voto, enquanto o petista caiu um ponto percentual. Votos em branco, nulo ou nenhum candidato eram 8% e agora alcançam 5%, enquanto 2% não sabem ou não responderam – crescimento de um ponto percentual.

Nos votos válidos, indicador que exclui brancos, nulos e indecisos da amostra, Flávio atinge 52% da preferência do eleitorado. Na mesma métrica de apuração, Lula soma 48% da preferência.

Segundo os dados, Lula lidera entre o eleitorado feminino, com 54% das intenções de voto, contra 39% de Flávio. Entre os homens, o senador tem 57%, enquanto o presidente registra 36%. Por idade, Lula lidera entre os jovens de 16 a 24 anos, com 57%, e entre os eleitores com 60 anos ou mais, com 49%. Já Flávio aparece à frente nas faixas de 25 a 40 anos, com 52%, e de 41 a 59 anos, com 50%.

No geral, 98% dos eleitores que votaram em Flávio no primeiro turno afirmam que votariam no senador novamente no segundo turno. Entre os eleitores de Lula, 98% dizem que manteriam o voto no presidente.

Já entre os eleitores de outros candidatos, 80% dos que votaram em Romeu Zema (Novo) no primeiro turno dizem que votariam em Flávio. Em relação aos apoiadores de Ronaldo Caiado (PSD), 55% se inclinam para o senador, ante 27% que cogitam votar em Lula. No eleitorado de Augusto Cury (Avante), 43% apoiam Flávio e 41% Lula, enquanto 37% dos que votaram em Renan Santos (Missão) votariam no senador e 30% no petista.

Intenção de comparecimento às urnas

A pesquisa indica que 95% dos entrevistados pretendem comparecer para votar no segundo turno. Desse total, 89% afirmaram que já decidiram ir às urnas, enquanto 6% disseram que provavelmente comparecerão. Por outro lado, 1% afirmou que provavelmente não vai votar ou pretende justificar a ausência. Outros 3% disseram que já decidiram não comparecer ou justificar o voto, e 1% não soube responder.

Os dados indicam que a maioria dos entrevistados declara intenção de participar da votação e afirma já ter definido a escolha para o segundo turno.

Metodologia

A pesquisa BTG Pactual/Nexus contou com 2.002 eleitores entrevistados por telefone entre os dias 10 a 12 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O registro da sondagem no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-07997/2026.