Pescador morre após barco virar no Rio Grande 

Waldir Amaral, de 65 anos, desapareceu após a embarcação em que estava tombar durante uma pescaria; corpo foi localizado pelas equipes de resgate no dia seguinte.

Um homem de 65 anos morreu após o barco em que estava virar nas águas do Rio Grande, em Guaraci/SP, no último sábado (10.out). A vítima foi identificada como Waldir Amaral.

Segundo informações repassadas por testemunhas, ele participava de uma pescaria acompanhado de um amigo quando a embarcação foi surpreendida por fortes ventos e acabou tombando.

Durante o acidente, o companheiro de pescaria conseguiu sobreviver ao se manter agarrado a uma caixa térmica até a chegada do socorro. Waldir, no entanto, afundou e desapareceu nas águas.

Equipes de resgate iniciaram as buscas e localizaram o corpo da vítima no domingo (11).

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil, que deverá investigar as condições em que ocorreu o naufrágio da embarcação.

O velório e o sepultamento de Waldir Amaral foram realizados em Monte Aprazível/SP. O enterro ocorreu na tarde desta segunda-feira (12).