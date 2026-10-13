Votuporanga dá início ao maior evento esportivo do Estado com festa e emoção 

A cerimônia de abertura dos 88º Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni” contou com a chegada da mascote Poranga e o acendimento da Pira Olímpica. O evento reuniu delegações de todo o estado e celebrou o início da competição, que movimenta a cidade até o próximo dia 18.

Pela primeira vez na história de Votuporanga, o município é sede dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”. A abertura oficial da 88ª edição da competição foi realizada na noite desta segunda-feira (12.out), na Concha Acústica, em uma cerimônia marcada pela recepção das delegações, apresentações culturais e esportivas e pelo acendimento da Pira Olímpica, símbolo oficial do início dos jogos.

A solenidade começou com uma contagem regressiva exibida em um telão de LED instalado sobre o palco, seguida de um vídeo de apresentação de Votuporanga ao público presente, destacando o município como sede desta edição. Na sequência, atletas votuporanguenses realizaram uma apresentação de Taekwondo, demonstrando talento e dedicação ao esporte. A programação também contou com a participação da Banda Zequinha de Abreu, importante referência cultural do município, que contribuiu para tornar a cerimônia ainda mais especial, valorizando a identidade e as tradições locais.

A cerimônia contou com a participação da secretária estadual de Esportes, Claudia Carletto, que, ao lado do prefeito Jorge Seba, declarou oficialmente abertos os jogos. Também participaram do ato, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; o vice-prefeito Luiz Torrinha; o secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari; o vereador Sargento Marcos Moreno, representando a Câmara Municipal; o deputado eleito Danilo Campetti; e o diretor-presidente da Unifev, Celso Penha Vasconcelos. Também estiveram presentes representantes da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo: Edivaldo Benedito de Brito, chefe dos 88º Jogos Abertos do Interior; Ruth Fernandes, secretária executiva; Raelen Bego Luiz, subsecretária; Carlos Vaghetti, chefe de gabinete; e Rafael Castellani, coordenador de Esportes.

Durante a solenidade, o público também acompanhou, por meio de vídeo, a apresentação das praças esportivas de Votuporanga e dos municípios da região que estão recebendo as disputas, destacando a estrutura disponibilizada e a organização mobilizada para a realização dos 88º Jogos Abertos do Interior.

Entre os momentos mais aguardados da noite estiveram a entrada das delegações, a chegada da Poranga, mascote oficial dos jogos, e o acendimento da Pira Olímpica. Antes de chegar à cerimônia, a tocha percorreu alguns dos pontos turísticos de Votuporanga, levando o símbolo da competição por diferentes locais da cidade até o momento solene que marcou oficialmente o início desta edição dos Jogos Abertos do Interior.

Para encerrar a programação, o público prestigiou a apresentação de hip-hop do projeto “Equipe da Zona Sul”, com a participação de crianças e adolescentes do município. As apresentações valorizaram o talento dos jovens e destacaram o papel do esporte na formação, na inclusão e no desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Os 88º Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni” seguem até o dia 18 de outubro e reúnem cerca de 8 mil atletas, além de comissões técnicas, familiares e visitantes de diferentes regiões do Estado de São Paulo, movimentando Votuporanga e fortalecendo o esporte como ferramenta de integração entre municípios.

Show de encerramento

O cantor Hugo Henrique se apresenta no próximo sábado, dia 17 de outubro, a partir das 20h, na Concha Acústica. O show promete reunir o público em uma noite de música e alegria, celebrando esse momento histórico para Votuporanga e encerrando os 88º Jogos Abertos do Interior em grande estilo.

Fique por dentro dos Jogos

A Prefeitura de Votuporanga criou um site especial dedicado aos Jogos Abertos, que reúne informações sobre a competição e disponibiliza uma página exclusiva para consulta das praças esportivas. A população, os atletas, as delegações e os visitantes podem conferir os locais onde são realizadas as disputas pelo endereço: https://jogosabertos.votuporanga.sp.gov.br/pracas-esportivas

A programação e outras informações sobre os Jogos Abertos também podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial da Prefeitura de Votuporanga, no perfil @prefvotuporanga.