Brasil supera EUA como maior produtor de carne bovina do mundo, diz departamento de agricultura americano

É a primeira vez que a pecuária brasileira assume liderança nessa estatística do USDA.

O Brasil se tornará o maior produtor de carne bovina do mundo em 2025, superando os Estados Unidos, apontou o Departamento de Agricultura norte-americano (USDA).

Conforme relatório divulgado na última terça-feira (9.dez), o Brasil deverá produzir 12,35 milhões de toneladas neste ano e os EUA, 11,81 milhões de toneladas, considerando o peso do animal morto.

É a primeira vez que o Brasil ocupa esse posto nas estatísticas do USDA, que começaram na década de 1960 e sempre tiveram os EUA na liderança.

O número divulgado pelo departamento supera a projeção mais recente para 2025 feita pelo governo brasileiro, que já apontava alta em relação ao ano anterior.