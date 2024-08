Após chuva e baixas temperaturas, região volta a ter situação de emergência para queimadas 

De acordo com a Defesa Civil, pelo menos cinco cidades das regiões de São José do Rio Preto e Bauru estão em situação de emergência. O risco de novas queimadas ocorre entre esta terça-feira (27) e sábado (31).

Após chuva e baixas temperaturas, cidades das regiões noroeste e centro-oeste de São Paulo voltam a ter situação de emergência para as queimadas. A informação foi divulgada pela Defesa Civil, nesta terça-feira (27.ago).

De acordo com o mapa, nesta terça-feira (27) e quarta-feira (28), Araçatuba está em estado de emergência. Andradina, São José do Rio Preto, Bauru e Assis também estão em alerta para os incêndios.

Nesta quinta-feira (29), a situação é ainda mais crítica. Araçatuba, São José do Rio Preto, Andradina, Bauru e Assis estão em emergência.

A sexta-feira (30) e o sábado (31), são os dias mais difíceis. Araçatuba, São José do Rio Preto, Andradina, Bauru e Assis permanecem em situação de emergência.

Os principais fatores que influenciam no surgimento dos incêndios são as altas temperaturas e a baixa umidade do ar.

Perdas, transtornos e prejuízos

Nos últimos dias a região noroeste de São Paulo registrou incêndios de grandes proporções que resultaram na morte de pessoas e animais. Em Urupês, dois brigadistas morreram tentando apagar um incêndio, na sexta-feira (23).

Em Santo Antônio do Aracanguá, a prefeitura decretou estado de emergência, nesta segunda-feira (27). Um incêndio provocou a morte de 43 bovinos carbonizados, no sábado (24).

No centro-oeste paulista, um incêndio florestal de grandes proporções atingiu uma área de preservação ambiental (APA), em Ibitinga, na sexta-feira. O fogo também danificou um canavial próximo da Rodovia Maurício Antunes Ferraz, entre Ibitinga e Itápolis.

*Com informações do g1

