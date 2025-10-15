Brasil amarga derrota histórica para o Japão  

Após abrir 2 a 0 no primeiro tempo, time sofre apagão e toma três gols em 20 minutos, durante amistoso em Tóquio.

O Brasil perdeu de virada para o Japão na manhã desta terça-feira, em amistoso disputado em Tóquio. Com oito mudanças em relação ao time que havia vencido a Coreia do Sul na sexta, a Seleção fez um primeiro tempo de imposição e abriu dois gols de vantagem. Mas, na segunda etapa, os donos da casa cresceram e venceram por 3 a 2, com três gols em um espaço de 20 minutos. Paulo Henrique e Gabriel Martinelli fizeram os gols do time de Carlo Ancelotti. Minamino, Nakamura e Ueda balançaram as redes para os japoneses.

Com a bola rolando

O Brasil demorou a engrenar e dominar o primeiro tempo da partida contra o Japão. Com uma formação bem modificada na comparação com a goleada sobre a Coreia e diante de um adversário melhor tecnicamente, a equipe de Carlo Ancelotti sofreu diante de um rival bem fechado e disposto a apostar nos contra-ataques. Tanto que a primeira grande chance foi do Japão aos 21 minutos com Ueda, que desviou chute de Minamino e viu a bola passar rente à trave direita de Hugo Souza.

A partir do susto, o Brasil se acertou e abriu o placar com uma jogada bem trabalhada. Aos 25 minutos, Bruno Guimarães tabelou com Lucas Paquetá e deu passe de primeira para Paulo Henrique, que invadiu a área e tocou na saída do goleiro. O mesmo Paquetá, aos 31, com uma “cavadinha”, achou Gabriel Martinelli na área para fazer 2 a 0.

A imposição da primeira etapa sumiu assim que o árbitro apitou o começo do segundo tempo. Os testes prosseguiram, e o Brasil perdeu a identidade demonstrada. Melhor para o Japão, que cresceu e obteve uma improvável virada diante de mais de 44 mil torcedores. Tudo começou a partir do erro de Fabrício Bruno, que errou passe e cedeu a bola de graça para Minamino dentro da área, aos 6 minutos, diminuir.

O gol animou o time da casa, que adiantou a marcação e passou a ter mais a bola. O Brasil, por outro lado, perdeu o meio-campo, principalmente com a saída de Bruno Guimarães, e foi envolvido. O empate veio aos 16min com Nakamura; Fabrício Bruno ainda tentou cortar antes do gol. A vitória japonesa foi confirmada aos 25, com Ueda, após ganhar de Beraldo pelo alto e superar Hugo Souza.

Derrota histórica

Foi a primeira derrota do Brasil para a seleção japonesa na história. Também, de maneira inédita, a equipe verde-amarela saiu derrotada em uma partida oficial, levando em conta campeonatos ou amistosos, após abrir 2 a 0.

Próximos compromissos

Ancelotti ainda terá mais uma janela de testes neste ano. O Brasil volta a campo em novembro para mais dois amistosos, provavelmente contra Senegal e Tunísia, ambos na Europa. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda vai confirmar a data e os adversários oficialmente.