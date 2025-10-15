Curso de Medicina promove o I Workshop Interligas na Unifev

Evento abordou o tema “Parto normal e recepção do recém-nascido” com atividades teóricas e práticas de simulação realística.

O curso de Medicina da Unifev realizou, no último sábado (11.out), o I Workshop Interligas – LAGOV e LAPED, uma atividade de extensão voltada à integração acadêmica e ao aprimoramento prático dos estudantes. O evento foi organizado pelas ligas acadêmicas de Ginecologia e Obstetrícia (LAGOV) e de Pediatria (LAPED), sob a supervisão da docente Profa. Kally Eduarda Gonçalves de Lima.