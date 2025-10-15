Curso de Medicina promove o I Workshop Interligas na Unifev

Evento abordou o tema “Parto normal e recepção do recém-nascido” com atividades teóricas e práticas de simulação realística.
O curso de Medicina da Unifev realizou, no último sábado (11.out), o I Workshop Interligas – LAGOV e LAPED, uma atividade de extensão voltada à integração acadêmica e ao aprimoramento prático dos estudantes. O evento foi organizado pelas ligas acadêmicas de Ginecologia e Obstetrícia (LAGOV) e de Pediatria (LAPED), sob a supervisão da docente Profa. Kally Eduarda Gonçalves de Lima.
Com o tema “Parto normal e recepção do recém-nascido”, o encontro contou com a participação de médicos especialistas e foi dividido em dois momentos: uma introdução teórica sobre os principais aspectos do parto e dos cuidados neonatais com a professora Kally, e uma atividade prática com manequins de simulação realística, que permitiu aos discentes vivenciar, de forma dinâmica, situações reais da rotina médica, com o pediatra e docente do curso de Medicina, Prof. Esp. Carlos Alberto Tellis.
Segundo Kally, a proposta teve como objetivo reforçar conhecimentos essenciais à prática profissional e estimular o interesse dos estudantes pelas ligas acadêmicas, promovendo um espaço de aprendizado colaborativo, troca de experiências e desenvolvimento de habilidades técnicas e reflexivas.
Para o professor Tellis, o workshop representou uma oportunidade valiosa para consolidar a formação dos futuros médicos. “As atividades de extensão e as ligas acadêmicas são fundamentais para que os alunos possam aplicar, na prática, o que aprendem em sala de aula. Essa vivência proporciona não apenas o desenvolvimento técnico, mas também o senso de responsabilidade e de trabalho em equipe, essenciais à atuação médica”, destacou o docente.
Como ação social, os alunos participantes realizaram a doação de alimentos não perecíveis, que serão repassados a entidades assistenciais da cidade.