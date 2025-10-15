Polícia Civil de Paulo de Faria prende grupo por prejuízo de R$ 195 mil à frota 

Operação “Curto-Circuito” apreendeu equipamentos e munições. Entenda o crime e saiba sobre a investigação.

A Polícia Civil de Paulo de Faria/SP, deflagrou na manhã desta terça-feira (14.out) a Operação “Curto-Circuito”, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido em furtos e receptação de módulos eletrônicos usados em ônibus.

As investigações apontam que os prejuízos ultrapassam R$ 395 mil, sendo cerca de R$ 195 mil relacionados à frota municipal de Paulo de Faria e aproximadamente R$ 200 mil decorrentes de crimes semelhantes no Estado de Santa Catarina.

Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva em endereços no bairro Jardim Pirituba, em São Paulo/SP, com apoio de equipes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) da Polícia Civil.

Foram apreendidos quatro módulos eletrônicos, dois celulares, uma bolsa e cinco munições intactas de calibre .38. Três pessoas foram presas: D. G. S., autuado em flagrante por receptação; R. G. S., por posse irregular de munição; e R. R. A., que tinha mandado de prisão preventiva. Um outro investigado ainda não foi localizado, e as diligências continuam.

Segundo a Polícia Civil, a operação reforça o compromisso no combate a crimes patrimoniais e à receptação, com trabalho integrado entre unidades do Deinter-5, de São José do Rio Preto/SP, e outras forças policiais.

As investigações seguem para identificar demais envolvidos e eventuais receptadores dos componentes furtados.

*Com informações da Gazeta de Rio Preto