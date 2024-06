Diocese de Votuporanga terá Ordenação Presbiteral nesta sexta-feira

Diác. Ancelmo José será ordenado presbítero na Catedral Nossa Senhora Aparecida, às 19h30.

A Diocese de Votuporanga ganhará um novo sacerdote nesta sexta-feira, 14 de junho. O diácono Ancelmo José Lio, 33 anos, será ordenado presbítero na Catedral Nossa Senhora Aparecida em cerimônia presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Moacir Aparecido de Freitas, concelebrada pelo clero da Diocese e com a participação de seminaristas, religiosos e religiosas e fiéis. A Missa terá início às 19h30 e toda a comunidade católica é convidada a participar.

“O sentimento é de gratidão diante da obra de Deus na minha vida e pela vocação que fui chamado, não pelos próprios méritos, mas pelo dom e graça divina. Dessa forma, convido a todos para participarem deste momento da minha caminhada, se alegrando, rezando e celebrando comigo e a Diocese particular de Votuporanga”, destaca o diácono Ancelmo José, que tem como lema “Permanecei em meu amor”, do Evangelho segundo João.

Ancelmo nasceu na cidade de Nhandeara em 19 de março de 1991, filho de Agnaldo Gomes Lio e Marli Aparecida de Carvalho Lio, tendo como irmãos, Alexandre Alex Lio e Adriana Silva Lio. Foi batizado no dia 4 de maio de 1991 na Capela Divino Espírito Santo e Nossa Senhora Aparecida, de Ida Iolanda. Recebeu a 1ª comunhão em 23 de novembro de 2003, sendo confirmado na fé em 18 de dezembro de 2005, ambos os sacramentos na Paróquia São Cristóvão, de Votuporanga, onde também integrou a Infância e Adolescência Missionária.

Ao mudar-se de bairro, Ancelmo e sua família começaram a participar da Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima, de Votuporanga, onde ele desempenhou o papel de coordenador do grupo de teatro Comunicadores de Cristo, do EJOCRI – Encontro de Jovens com Cristo, membro da Pastoral da Comunicação e foi catequista. A partir de 2015, vivenciou seu processo de discernimento vocacional.

Em 2016 iniciou a etapa formativa, quando cursou o período do Propedêutico no Seminário Nossa Senhora da Paz, de São José do Rio Preto. Em seguida, cursou Filosofia e Teologia no Centro de Estudos Superiores Sagrado Coração de Jesus, de São José do Rio Preto. Além disso, Ancelmo é graduado em Comunicação Social – Jornalismo, tem MBA em Comunicação e Marketing e é pós-graduado em Missiologia.

Durante sua caminhada no Seminário coordenou o Ministério para Seminaristas da Renovação Carismática e o COMISE (Conselho Missionário de Seminaristas). Atualmente é assessor da Ação Missionária Diocesana, assessor da Pastoral da Comunicação e assessor de Comunicação da Diocese de Votuporanga.

Diácono Ancelmo está exercendo seu ministério diaconal na Catedral, onde também trabalhou em 2018, quando era seminarista. Além disso, fez estágio na Paróquia Divino Espírito Santo, de Planalto e Capela Nossa Senhora Aparecida, de União Paulista (2016-2017); Paróquia Senhor Bom Jesus, de Paulo de Faria (2019-2020) e na sua Paróquia de origem, São Benedito e Nossa Senhora de Fátima, de Votuporanga (2021-2023).