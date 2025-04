BEZINHA: HERÓIS DA RESISTÊNCIA    

(Coluna) GIL ACERVO ESPORTIVO

Por Gil Cipriano

O Futebol ainda continua sendo o esporte da massa, envolve uma cidade, contagia seus adeptos e sem dúvida descreve uma história digníssima durante a trajetória de um clube. Isto sim é a verdadeira essência deste esporte!

Com este intuito de espírito vencedor, estes incansáveis guerreiros, tem a missão de protagonizarem espetáculo e enaltecer o manto pelos gramados, não pode faltar respeito e muita determinação, com o objetivo de conseguir elevar ainda mais a rica história do nosso futebol e de nossos clubes interioranos.

No último final de semana (19/04) iniciou-se a 52ª edição do Campeonato Paulista Sub 23 da Segunda Divisão, para muitos Bezinha, ao longo dos anos teve alterações na nomenclatura, mas jamais deixou de ser a segunda divisão do futebol paulista. Com a criação a nomeação da Série A 4 em 2023, a Bezinha passou a ser a 5ª divisão do nosso futebol.

Nesta edição não temos a participação do América de Rio Preto que por 44 temporadas disputou a elite do paulistão (33 consecutivas), o Mogi Mirim com o famoso “Carrossel Caipira” no início dos anos 90 e o Fernandópolis F.C. Bicampeão da competição. Teremos a participação de 15 equipes, tornando-se a competição mais enxuta de sua categoria, pois em um passado não muito distante superou 40 participantes em 2019, 2022 e 2023 com 36 equipes, porém, com a Série A 4 ocorreram a migração de 14 equipes da Bezinha.

As dificuldades das equipes são inerentes a cada temporada, não só grande parte das interioranas, tem times da capital e de grandes centros também que possuem gigantescos obstáculos em competições. Para esses advêm mais recursos, mas com gestões nebulosas que tem constituído uma avalanche de dívidas.

O interior paulista sempre foi orgulho do nosso futebol, com equipes representativas, reveladoras de jogadores para nossa seleção e aos grandes clubes da Europa. Atualmente a realidade é adversa, dentro de tantos clubes que tínhamos no passado hoje a nossa identidade fica restrita ao Mirassol F.C. e Grêmio Novorizonte que através de gestões eficientes e transparentes tornaram-se e solidificaram como grandes potências esportivas do interior.

Voltando á Bezinha, sucesso a esses incansáveis Guerreiros!