Vem aí a 2ª edição da Polointer

Evento que fez grande sucesso na sua primeira edição, volta com mais fôlego

Muita cor e beleza fazem parte desta feira que vai marcar época.

Em junho Votuporanga será o centro de um segmento que vem crescendo muito, que é a oportunidade do consumidor fazer suas comprar em um local com variedades e a possibilidade de boas negociações. Neste mês será realizada a 2ª edição da Polointer, que terá como tema Paris. Será uma grande oportunidade para consumidores e público em geral conhecer as novidades do momento em vários segmentos.

Na feira haverá 54 expositores de 12 estados e será realizada entre os dias 11 e 15 de junho no Recinto de Eventos Helder Galera. Quem for ao evento terá estacionamento gratuito e a entrada também é franca. Para conseguir o convite basta acessar o endereço www.polinter.com.br e já reserva a sua entrada sem custos.

Uma grande atração na feira é a presença de uma empresa inovadora que trabalha na construção inteligente de imóveis. Mas será possível encontrar veículos, tratores, jet skis e uma infinidade de produtos.

A Polointer tem uma equipe formada por 12 arquitetos e o visitante terá praça de alimentação, brinquedos, roda gigante, restaurante café francês. A cenografia é um espetáculo a parte rica em informações, com uma Torre Eiffel de 7 metros de altura, uma releitura do Museu do Louvre e uma réplica da Av. Champ Elysee com chalés franceses. O Museu do Luvre será assinado pela artista plástica Patrícia Reis Buzzini, que promete muitas novidades.

Com todo este espetáculo, o visitante terá muito a apreciar já que a Polointer é a primeira feira do Brasil com uma cenografia temática. Durante o evento acontecerão palestras importantes e elucidativas.