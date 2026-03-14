Beleza na Melhor Idade’ promove semana de cuidado, convivência e arte na clínica Estar Bem 

Programação realizada de 4 a 9 de março, em Votuporanga, reuniu atividades voltadas à autoestima, ao bem-estar e à integração entre as mulheres atendidas pela instituição.

@caroline_leidiane

Entre os dias 4 e 9 de março, a clínica de assistência Estar Bem, em Votuporanga, realizou mais uma edição da semana “Beleza na Melhor Idade”, iniciativa dedicada às mulheres atendidas pela instituição e pensada para estimular autoestima, bem-estar e momentos de convivência.

A agenda foi composta por atividades diversas ao longo da semana, reunindo cuidados estéticos, experiências sensoriais, encontros de confraternização e ações criativas. A proposta é fomentar momentos de acolhimento e valorização para as participantes.

De acordo com as enfermeiras Luciana Zanetoni Ferreira da Silva e Franciele Viola Samartino, responsáveis pelo projeto, a iniciativa acompanha a história da clínica.

“O evento ‘Beleza na Melhor Idade’ existe desde quando inauguramos. No primeiro ano, em março de 2017, realizamos um coquetel com exposição de fotos das idosas daquela época e, desde então, nunca mais paramos de realizar essa semana dedicada às mulheres”, explicam.

A programação começou na quarta-feira (4), com o Dia da Beleza, que incluiu penteados, maquiagem, manicure, pedicure e uma sessão de fotos com as participantes. Na quinta-feira, elas receberam massagens relaxantes, conduzidas pela esteticista Dalva Arado.

Na sexta-feira, as mulheres participaram de um almoço comemorativo com churrasco, seguido no sábado pelo café da tarde cor-de-rosa, momento de encontro entre participantes, equipe e convidados.

“O café da tarde cor de rosa teve a participação de todas e foi muito gratificante”, afirmam as organizadoras.

No domingo, familiares foram convidados a visitar a clínica e acompanhar a exposição das fotografias produzidas durante o primeiro dia da programação, fortalecendo a aproximação entre residentes e seus familiares.

A semana foi encerrada na segunda-feira (9) com uma oficina de cerâmica, conduzida pela ceramista Nathalia Pelegrini, do ateliê Filoló Cerâmica. A atividade estimulou a criatividade e proporcionou uma experiência sensorial por meio do contato com a argila.

“Mesmo com as dificuldades motoras e neurológicas, isso não as impediu de criar arte”, destacam Luciana e Franciele.

Durante a semana, além das profissionais convidados, como Dalva Arado e Nathalia Pelegrini, que participaram com atividades voltadas ao bem-estar. O comércio local também colaborou com a iniciativa, entre eles Onix Ótica e Joalheria, Contágio Modas, Parthenon e Mariana Marin, da Modernite, que contribuíram com brindes destinados às colaboradoras da clínica.

Segundo as organizadoras, a proposta da agenda não se volta apenas às atendidas, juntamente a isso, busca fortalecer o ambiente de trabalho e incentivar a valorização pessoal.

“A realização deste evento melhora a autoestima delas. Elas ficam felizes com as ações desenvolvidas”, ressaltam.

Entre as dinâmicas propostas à equipe da clínica esteve a atividade diante do espelho com a mensagem “Você já se sentiu bela hoje?”, em que as colaboradoras registraram selfies e compartilharam o momento.

Cuidado humanizado

Localizada em Votuporanga, a Clínica de Assistência Estar Bem atua com foco no cuidado integral ao idoso, priorizando acolhimento, respeito e atenção às necessidades físicas, emocionais e sociais dos pacientes.

A instituição oferece acompanhamento multidisciplinar e atividades que estimulam a autonomia, a convivência e a qualidade de vida na terceira idade, incluindo práticas físicas adaptadas, atividades cognitivas e apoio às famílias.

Nesse contexto, iniciativas como a semana “Beleza na Melhor Idade” integram o conjunto de ações que buscam valorizar as experiências e promover bem-estar às mulheres atendidas pela clínica.