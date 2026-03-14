Polícia Civil prende traficante de drogas em Nhandeara 

A operação conjunta entre a DISE de Votuporanga e a Polícia Civil de Nhandeara resultou na prisão de D.P.B.N., de 32 anos, conhecido como “Neto”; porções de maconha, crack e cocaína foram apreendidas.

Uma operação conjunta entre a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga/SP e agentes vinculados a Delegacia de Polícia Civil de Nhandeara/SP, deflagrada nesta quinta-feira (12.mar), resultou na prisão um indivíduo, de 32 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Nhandeara.

De acordo com o apurado, D.P.B.N., de 32 anos, conhecido como “Neto”, foi alvo de cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo das Garantias da 8ª RAJ de São José do Rio Preto/SP.

A medida judicial foi solicitada pela Polícia Civil após diligências preliminares indicarem que o indivíduo estaria envolvido de forma reiterada na comercialização ilícita de substâncias entorpecentes, havendo registros de constante fluxo de usuários de drogas nas imediações de sua residência, localizada na Rua Altino Venâncio Martins, no Bairro Cohab.

Durante as buscas pela residência, os agentes apreenderam uma porção de crack, duas porções de maconha do tipo Dry Ice, uma porção de maconha prensada e três porções de cocaína, além de instrumentos e apetrechos utilizados no tráfico de drogas, tais como uma seladora a vácuo, balança de precisão, diversos sacos plásticos utilizados para embalagem de drogas, bem como um recipiente contendo mistura empregada para preparo do entorpecente com bicarbonato de sódio e resquícios, acompanhado de uma colher utilizada para essa manipulação.

Ainda na ação, os policiais civis apreenderam dinheiro em espécie e um aparelho celular.

Após a apreensão, “Neto” foi apresentado na Unidade Policial, onde foi ouvido pelo delegado titular da DISE, Dr. Rafael Latorre Costa, sendo autuado por tráfico de drogas e colocado à disposição da Justiça. Os entorpecentes e os objetos apreendidos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC) para elaboração dos laudos periciais.