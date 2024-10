Catedral segue com as celebrações das Festividades da Padroeira

As celebrações terão como tema central: “Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança”

A Catedral de Votuporanga iniciou na quinta-feira, 03 de outubro, com a Novena de Nossa Senhora Aparecida as Festividades da Padroeira de 2024. Além da Novena, as Festividades incluem também as celebrações do Dia da Padroeira (12/10) e a Tradicional Quermesse nas noites dias 05, 12 e 19 de outubro.

“Importante nossa participação nas festividades de nossa Padroeira, a Bem-Aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida. Nós que fomos filhos devotos da Mãe Aparecida, seguimos seu conselho: “Fazei o que Ele vos disser “. A participação e todo nosso trabalho devem ser expressão da fé e gratidão pela vida e por tudo que recebemos como dom de Deus” afirma o Padre Gilmar Margotto, pároco da Catedral.

A Novena será realizada com a Santa Missa às 19h na Catedral nos nove dias (03 a 11/10) que antecedem o Dia da Padroeira, 12 de outubro, sendo que no dia 11 a Missa será presidida pelo bispo diocesano, Dom Moacir Aparecido de Freitas, que nesta data completará oito anos de ordenação episcopal. As celebrações terão como tema central: “Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança” e a partir dele foram escolhidos sub-temas para reflexão diária.

No dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, as celebrações em louvor a Padroeira do Brasil, da Diocese, de Votuporanga e da Paróquia serão realizadas ao longo de todo o dia. As celebrações serão iniciadas com a Santa Missa com as Crianças às 9h, pedindo a proteção de Nossa Senhora por todas as crianças que também celebram seu dia nesta data. Às 10h30, será realizados os Batizados. Um pouco mais tarde, às 12h, os fiéis participarão da Santa Missa e Consagração Solene a Nossa Senhora Aparecida. Ao final do dia, às 17h30, os fieis sairão em procissão pelas ruas centrais de Votuporanga com a imagem da Padroeira e retornarão para a Catedral para a celebração da Santa Missa Solene. O Dia da Padroeira se encerrará com mais uma noite de Quermesse às 19h30 no Centro de Eventos da Catedral.

A Tradicional Quermesse será realizada nas noites dos sábados 05, 12 e 19 de outubro, a partir das 20h no Centro de Eventos da Catedral, localizado na rua São Paulo quase esquina com a Alagoas.

Veja abaixo a programação completa:

Dia 03 – 1º dia da Novena: Santa Missa às 19h – Mãe Aparecida, somos peregrinos da esperança!

Dia 04 – 2º dia da Novena: Santa Missa às 19h – Mãe Aparecida, conduzi-nos até a Porta Santa, que é Jesus!

Dia 05 – 3º dia da Novena: Santa Missa às 19h – Mãe Aparecida, fazei-nos fieis à fé em Jesus Cristo!

Dia 06 – 4º dia da Novena: Santa Missa às 7h30, 10h e 19h – Mãe Aparecida, na caridade está nossa esperança!

Dia 07 – 5º dia da Novena: Santa Missa às 19h – Mãe Aparecida, fazei-nos peregrinos da reconciliação e do perdão!

Dia 08 – 6º dia da Novena: Santa Missa às 19h – Mãe Aparecida, fazei-nos peregrinos-portadores da justiça e da paz!

Dia 09 – 7º dia da Novena: Santa Missa às 15h e às 19h – Mãe Aparecida, somos peregrinos-portadores da natureza!

Dia 10 – 8º dia da Novena: Santa Missa às 19h – Mãe Aparecida, somos peregrinos-missionários da copiosa redenção!

Dia 11 – 9º dia da Novena: Santa Missa às 19h – Mãe Aparecida, enviai-nos como Família dos Devotos, peregrinos da esperança!

Dia 12 – Solenidade Nossa Senhora Aparecida:

9h – Missa Solene com as Crianças

10h30 – Batizados

12h – Missa Solene e Consagração a Nossa Senhora

17h30 – Procissão e Missa Solene de Nossa Senhora Aparecida

19h30 Quermesse

