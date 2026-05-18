Deputado federal Marcos Pereira destina R$ 500 mil para a Santa Casa de Votuporanga 

Ao longo do mandato, Marcos Pereira já destinou mais de R$ 7 milhões para o município. Para a Santa Casa, outros R$ 3 milhões indicados em 2019 pelo parlamentar foram utilizados para compra de medicamentos, materiais hospitalares e manutenção dos atendimentos pelo SUS.

O deputado federal Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, destinou R$ 500 mil para investimentos em atenção especializada na Santa Casa de Votuporanga. O recurso reforça uma parceria que já dura anos entre o parlamentar e o hospital, que é referência de saúde para Votuporanga e toda a região noroeste paulista.

Ao longo do mandato, Marcos Pereira já destinou mais de R$ 7 milhões para o município. Para a Santa Casa, outros R$ 3 milhões indicados em 2019 pelo parlamentar foram utilizados para compra de medicamentos, materiais hospitalares e manutenção dos atendimentos pelo SUS.

“As Santas Casas são parte fundamental do nosso sistema de saúde. Investir nelas é garantir qualidade de atendimento para quem mais precisa”, afirmou Marcos Pereira.

O investimento mais recente chega em momento estratégico: a Santa Casa está em expansão, com a implantação do futuro Hospital Materno-Infantil, anunciado pelo governador Tarcísio de Freitas, que também integra o partido de Marcos Pereira.

Votuporanga também recebeu cerca de R$ 312 mil do deputado federal Marcos Pereira para o Programa Alimenta Brasil, política federal voltada à distribuição de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social. Os recursos chegaram em dois momentos, 2022 e 2023, e contribuíram para ampliar o atendimento às famílias cadastradas no sistema social do município.

Na área de infraestrutura, Marcos Pereira destinou R$ 1,5 milhão para obras de recapeamento asfáltico em vias urbanas. O investimento contribuiu para a recuperação de mais de 20 vias em diferentes bairros, incluindo a Avenida Paschoalino Pedrazzoli.

O deputado federal Marcos Pereira tem trabalhado junto com o governador Tarcísio de Freitas e o deputado estadual Danilo Campetti para destravar novos investimentos para Votuporanga e região.