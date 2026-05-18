Always Ready x Mirassol: Conmebol define estádio do jogo no Paraguai e portões fechados

Partida da Libertadores foi tirada da Bolívia por falta de segurança em meio a protestos e bloqueios em rodovias.

A Conmebol confirmou que a partida entre Always Ready e Mirassol, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, será no estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai. O jogo está mantido para esta terça-feira, às 21h, e acontecerá com portões fechados, sem a presença de torcedores.

A confirmação acontece um dia após o anúncio de que o duelo não aconteceria em El Alto, na Bolívia, casa do Always Ready, por motivos de segurança. O motivo é a crise política e socioeconômica enfrentada pelo país, que já levou à prisão de mais de 50 manifestantes que protestam pela renúncia do presidente Rodrigo Paz e bloqueiam rodovias.

A delegação do Mirassol foi informada sobre a mudança de local na manhã do domingo, poucas horas antes de embarcar para a Bolívia. Com isso, o clube alterou a logística e partiu de Belo Horizonte (onde enfrentou o Atlético-MG no sábado) para a capital paraguaia.

O estádio La Huerta pertence ao Libertad e tem capacidade para pouco mais de 10 mil torcedores. A mudança é excelente para o Mirassol, que não terá que encarar a altitude de 4,1 mil metros, onde nenhum brasileiro venceu. Em Assunção não há altitude, eliminando o grande trunfo do Always Ready. Uma vitória classifica o Leão para as oitavas com uma rodada de antecedência.

O time boliviano nunca venceu uma partida oficial fora do seu país. O clube emitiu nota oficial dizendo que “em momentos difíceis para a Bolívia, o futebol fica em segundo plano”.

O Mirassol é o líder do Grupo G da Libertadores com nove pontos e depende apenas de si para avançar às oitavas de final. Além da vitória, um empate pode classificar o Leão caso haja um vencedor na partida entre LDU e Lanús, no dia seguinte.

*Com informações do ge