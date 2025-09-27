Henrique & Juliano trazem a força da genética Nelore para a 62ª EXPO Rio Preto 

A fêmea Philadelphia FIV, estrela da Nelore HeJ avaliada em impressionantes R$ 4,2 milhões, será um dos grandes destaques entre os animais expostos.

A 62ª EXPO Rio Preto promete momentos marcantes na pecuária de elite. A dupla sertaneja Henrique & Juliano, conhecida por arrastar multidões nos palcos, marca presença na Etapa Corte, que começa em 28 de setembro, trazendo um dos diferenciais mais esperados do evento: os animais da Nelore HeJ, enviados da Fazenda Terra Prometida, conceituada propriedade rural dos irmãos, localizada no Tocantins.

Genética de ponta e investimentos milionários

A Nelore HeJ se consolidou como uma das referências no mercado de genética de qualidade, oferecendo animais avaliados entre R$ 40 mil e R$ 4 milhões. Cerca de 35 a 40 animais de altíssimo padrão serão apresentados na EXPO. Entre eles, a grande estrela é a fêmea Philadelphia FIV do HeJ, avaliada em mais de R$ 4 milhões – um verdadeiro símbolo do compromisso da dupla com a excelência no melhoramento genético.

Representatividade no ranking nacional

Segundo Luan Paulo Padun da Silva, diretor da Fazenda Terra Prometida e representante oficial da dupla nos eventos agropecuários, a 62ª EXPO Rio Preto é estratégica e decisiva para a Nelore HeJ: “A EXPO Rio Preto é uma das exposições mais importantes para nós. Essa feira é decisiva e vai sediar a semifinal do ranking nacional da raça Nelore. O nosso objetivo é conquistar o título da semifinal aqui e avançar para a final na Expoinel Minas, em Uberaba. As expectativas são as melhores!”, afirma Luan.

Henrique & Juliano de olho em cada detalhe

Devido à intensa agenda de shows, Henrique & Juliano não estarão presentes na EXPO Rio Preto, mas vão acompanhar o evento à distância. Os animais vão percorrer dois dias de viagem e aproximadamente 1.500 km durante o trajeto. O projeto Nelore HeJ não é apenas um investimento: é uma paixão que une tradição, tecnologia e genética de alto desempenho.

Com a chegada programada para 24 de setembro, os animais da Nelore HeJ prometem atrair olhares de criadores, investidores e apaixonados pelo agronegócio durante a Etapa Corte da 62ª EXPO Rio Preto, realizada de 28 de setembro a 5 de outubro, no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto.

Sobre a EXPO Rio Preto

Sob o slogan “Bom de negócio. Bom para a família”, a 62ª EXPO Rio Preto promove o equilíbrio entre negócios e entretenimento para todas as idades. A expectativa é receber cerca de 50 mil visitantes nas duas fases. A movimentação em negócios para 2025 deve ser de 30% a mais que a de 2024.

Realizada pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, a feira é apresentada pela Faesp/Senar, com patrocínio da Caixa Governo Federal e do Banestes, e correalização da Lovi do Brasil, de Novo Horizonte.

Além do foco no agronegócio e na valorização de pequenos e médios produtores, a EXPO aposta em uma programação diversa para toda a família. A entrada e o estacionamento são gratuitos durante todo o evento.

Reconhecida como a maior feira agropecuária do Noroeste Paulista e a terceira maior do Estado de São Paulo em número de animais, a EXPO Rio Preto se destaca também pela sua duração: 17 dias de atividades divididos em duas etapas: a etapa Leite (13 a 21/9) e a etapa Corte (28/9 a 5/10). A feira terá cerca de três mil animais em pista, entre bovinos, equinos e ovinos.

62ª EXPO Rio Preto