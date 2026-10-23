Votuporanga recebe 6º Torneio Regional de Natação neste sábado 

Competição reúne 12 categorias no Complexo Aquático “Saverio Maranho” e mantém Votuporanga em evidência no cenário esportivo após os Jogos Abertos do Interior.

Votuporanga segue respirando esporte! Após sediar pela primeira vez os Jogos Abertos do Interior, reunindo milhares de atletas e delegações de diversas cidades, o município se prepara para receber mais uma competição. Neste sábado (24.out), será realizado o 6º Torneio Regional de Natação Pré-Mirim ao Sênior, da 4ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP), no Complexo Aquático “Saverio Maranho”, localizado na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, no Distrito Industrial I. A população está convidada a prestigiar as provas e torcer pelos nadadores.

A competição contempla 12 categorias: Pré-Mirim, Mirim I e II, Petiz I e II, Infantil I e II, Juvenil I e II, Júnior I e II e Sênior, reunindo atletas de diferentes faixas etárias e etapas de desenvolvimento esportivo. O torneio tem como objetivos incentivar a prática da natação, promover o intercâmbio entre os participantes e contribuir para o desenvolvimento da modalidade.

A programação será dividida em dois períodos. Pela manhã, o aquecimento ocorre das 7h30 às 8h20, com início das provas às 8h30. À tarde, o aquecimento será das 13h às 14h20, e as disputas começam às 14h30.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, destaca que a competição vai além das disputas nas piscinas: “Nosso objetivo é incentivar a prática esportiva e promover a integração entre os atletas, valorizando a natação como uma modalidade que desenvolve a disciplina, o respeito, o espírito esportivo e a superação pessoal. Além disso, iniciativas como essa contribuem para a promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida dos participantes”, ressalta.

Votuporanga mantém ritmo esportivo após os Jogos Abertos

Recentemente, Votuporanga sediou pela primeira vez os Jogos Abertos do Interior, recebendo milhares de atletas e delegações de diversas cidades e consolidando sua capacidade de promover grandes eventos esportivos. Agora, a cidade segue nesse clima de integração e incentivo ao esporte com a realização do torneio regional de natação, reforçando a valorização dos atletas e convidando a população a prestigiar mais uma competição que movimenta o município.