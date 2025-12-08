Vôlei: atleta votuporanguense integra seleção do Campeonato Regional   

João Guilherme foi escolhido como um dos dois melhores centrais da categoria Sub-14; Eloá foi escolhida como uma das duas melhores ponteiras da categoria Sub-19 Feminina.

Após o término da temporada de 2026 da Liga Desportiva Regional (LDR), uma das maiores e mais competitivas do Estado de São Paulo, às equipes de Votuporanga/SP das categorias de base masculinas e femininas, que conquistaram quatro pódios, sendo três no masculino e um no feminino, e ainda colocaram dois atletas na seleção da competição nas suas respectivas categorias.

Na categoria Sub-19 Feminina, a atleta Eloá foi escolhida como uma das duas melhores ponteiras da competição. Já na categoria masculina, o atleta João Guilherme foi escolhido como um dos dois melhores centrais da categoria Sub-14.

A cerimônia de Destaques do Ano foi realizada no último sábado dia (6.dez), no Centro Regional de Eventos de São José do Rio Preto/SP, com muitas atrações dentre elas o jogo exibição, entre a seleção adulta feminina da temporada regular contra a equipe Riopretense principal, a melhor equipe da nossa região. O confronto que teve a vitória da seleção Regional da LDR por 2 sets a 1, reuniu milhares de espectadores que prestigiaram o grande evento.

Ao Diário, os técnicos Matheus Henrique e Marcinho Fukuiama contaram que ficaram “extremamente orgulhosos por esta conquista no primeiro ano de participação.”

Ainda ao Diário, Marcinho contou que as equipes masculinas de Votuporanga contam com apoio do apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, liderada pelo secretário Marcello Stringari e sua equipe, e das empresas: Supermercados Porecatu, A Joia, Facchini e Noroaço.