Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em Votuporanga 

Indivíduo foi flagrado pela Força Tática no bairro Jardim De Bortole, na zona oeste; porções de skank, cocaína e maconha foram apreendidas.

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso na noite desta quarta-feira (25.fev), no bairro Jardim De Bortole, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 21h, uma equipe de Força Tática realizava patrulhamento pela zona oeste da cidade, quando avistaram um indivíduo sob as sombras de árvores, aparentando aguardar alguém. No entanto, os PMs notaram que ao perceber a presença da viatura, o suspeito tentou correr para o interior de sua residência, mas foi acompanhado e abordado.

Em seguida, durante a busca pessoal, os policiais militares localizaram uma sacola contendo skank (droga também conhecida como “super maconha”). Já no interior do imóvel, foram encontradas porções de cocaína e maconha, além de apetrechos utilizados para a manipulação e comercialização de entorpecentes.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.