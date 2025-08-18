Subiu! Tanabi vence o Independente e conquista o acesso à Série A4 do Paulistão 

O torcedor do Índio da Noroeste esperava por esse momento desde 1994, quando a equipe disputou a Série A3 e, após terminar em 16º lugar, foi rebaixada para o quarto – e à época último – nível do campeonato.

Em uma tarde de consagração e festa no Estádio Municipal Prefeito Alberto Victolo, o “Albertão”, o Tanabi Esporte Clube garantiu, neste sábado (16.ago), o acesso à Série A4 do Campeonato Paulista de 2026. Em uma partida de alta tensão pela semifinal da Segunda Divisão Sub-23, o Índio da Noroeste venceu o Independente de Limeira por 1 a 0, com um gol salvador do artilheiro Marcelo Maçola nos minutos finais.

Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, em Limeira, a vitória no agregado consagrou o time comandado pelo técnico Davi Zaqueo, que agora avança à grande final para disputar o título. O adversário será o ECUS-Suzano, que também assegurou o acesso após empatar por 1 a 1 com o Mauá FC.

Desde então, são mais de três décadas sem respirar fora da competição que, atualmente, permite apenas a utilização de atletas sub-23. Além disso, entre os anos de 2017 e 2019, o clube esteve licenciado e não disputou nenhuma competição oficial.

Uma Campanha Brilhante Rumo ao Acesso

A campanha do Tanabi SAF é um feito notável na história do clube. Em 16 partidas disputadas, o time conquistou 12 vitórias, 3 empates e sofreu apenas 1 derrota, totalizando 39 pontos. O ataque se mostrou letal, com 33 gols marcados, e a defesa demonstrou solidez impressionante, sofrendo apenas 7. O grande destaque individual é, sem dúvida, o atacante Marcelo Maçola, artilheiro isolado da competição com 11 gols.

Drama e Decisão nos Detalhes

A partida começou com um jogo estudado no meio-campo. Aos 31 minutos, o Tanabi teve sua primeira grande chance, com Marcelo Maçola finalizando por cima do gol. Quase no fim do primeiro tempo, o meia Vinícius Fernando arriscou de longe, mas a bola tirou tinta da trave, mantendo o placar zerado no intervalo.

Na volta para a segunda etapa, o Independente cresceu e chegou a assustar, acertando a trave com Colômbia aos 6 minutos, e com Gabriel Hilário cabeceando perto da trave 12 minutos depois.

Mas o Tanabi contava com seu talismã. Em um rápido contra-ataque, Marcelo Maçola saiu em velocidade, invadiu a área e, com a calma de um grande artilheiro, finalizou com precisão para balançar as redes. O gol, que foi a única finalização precisa do Tanabi no segundo tempo, foi suficiente para selar a vitória e o tão sonhado acesso.

O técnico Davi Zaqueo comemorou o acesso, destacando o trabalho tático e a força do elenco. “Já imaginávamos que no segundo tempo a equipe adversária teria uma proposta mais agressiva e treinamos muito essa fase do jogo, tentamos evitar ao máximo as bolas aéreas laterais que poderia nos oferecer maior risco, e sabíamos que em algum momento poderíamos sair em uma transição ofensiva, e assim foi, nosso artilheiro numa jogada incrível conseguiu marcar e nos dar um pouco mais de tranquilidade até o apito final”, analisou.

Para o treinador, o sucesso da campanha é resultado da qualidade do grupo. “Sem dúvida nenhuma foi o grupo de atletas que nossa diretoria em conjunto com a comissão teve a capacidade de montar. Os 90 minutos representa muito a entrega e a competitividade que eles constroem durante a semana nos treinamentos, na minha opinião foi esse o diferencial”, ressaltou.

Mesmo com o acesso garantido, o foco já é a disputa pelo título: “Já comemoramos o acesso, agora temos uma final para disputar, e já estamos pensando nela. Uma coisa temos como certa: serão dois jogos muito difíceis, como os da semifinal, e vamos em busca do título para coroar essa campanha histórica”, finalizou Davi Zaqueo.

O Tanabi agora se prepara para a grande final do Campeonato Paulista Sub-23 – Segunda Divisão, buscando coroar sua campanha histórica com o troféu de campeão.