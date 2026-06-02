Batida frontal mata dois motoristas na Rodovia Euclides da Cunha 

Acidente ocorreu na noite deste domingo (31) no trecho de Estrela D’Oeste/SP da SP-320. Oswaldo Rossi, 68 anos, e Guilherme Henrique Guimarães, 21, morreram ainda no local.

Dois motoristas morreram em uma batida frontal após um deles trafegar na contramão por pelo menos seis quilômetros na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Estrela D’Oeste/SP, na noite deste domingo (31.mai).

De acordo com o apurado junto à Polícia Rodoviária, o empresário Oswaldo Rossi, 68 anos, do ramo de bebidas, em Santa Fé do Sul/SP, saiu de um posto de combustíveis dirigindo um carro e seguiu pela rodovia na contramão, por volta das 21h45. A Polícia Rodoviária foi alertada.

Em seguida, aproximadamente seis quilômetros após trafegar de maneira irregular, já no km 575, o carro do empresário bateu de frente com outro automóvel, que era dirigido por Guilherme Henrique Guimarães de Oliveira, 21 anos, de Dolcinópolis/SP.

Os dois veículos eram ocupados apenas pelos motoristas. As vítimas morreram no local. Não houve necessidade de interdição da pista.