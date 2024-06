2º Festival de Judô de Votuporanga será neste sábado 

Encontro é uma realização gratuita do Centro de Treinamento de Lutas (Dojô) e Federação Paulista de Judô (FPJ), com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura.

Neste sábado (22.jun), a partir das 9h, o Ginásio “Jane Maria de Lacerda Soares” (CSU) será palco de muitas emoções, respeito e espírito esportivo, com o 2º Festival de Judô de Votuporanga. O encontro é uma realização gratuita do Centro de Treinamento de Lutas (Dojô) e Federação Paulista de Judô (FPJ), com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga.

A estimativa é de que o munícipio receba cerca de 250 atletas de toda a região, como São José do Rio Preto, Mirassol, Tanabi, Jales, Fernandópolis, Valentim Gentil, entre outras.

“Tenho certeza de que esta será mais uma edição de sucesso, estamos de braços abertos para receber todas essas crianças e suas famílias. O incentivo ao esporte deve ocorrer ainda na primeira infância e nada melhor do que uma modalidade como o judô para a formação do indivíduo. Deixo aqui o meu convite para que toda a população venha participar com a gente”, comenta o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.

Para mais informações o telefone para contato é (17) 3426-1200.