Atletismo: Votuporanguenses brilham em corridas pela região  

Karina Franzin venceu a Corrida do Centenário em Avanhandava/SP; enquanto Francielle Neves subiu no topo do pódio em Jales/SP.

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível e em dose dupla neste domingo (9.nov), em Avanhandava/SP e Jales/SP.

Em Avanhandava, a Corrida do Centenário, prova de 5 km, reuniu aproximadamente 340 atletas de toda a região. O esquadrão votuporanguense chegou no pódio com Karina Franzin que venceu novamente com boa vantagem sobre a 2ª colocada. Por sua vez, Eliete Guilherme foi a 1ª colocada na categoria de 55/59 anos. Já na categoria masculina, Flávio Pires cravou a 4ª colocação na categoria 35/39 anos, enquanto José Medalha foi o 5º colocado de 60/64 anos.

4ª Corrida pela Vida – Hospital de Amor

A 4ª Corrida pela Vida – Hospital de Amor de Jales reuniu aproximadamente 150 atletas em prova de 5 km. A equipe votuporanguense marcou presença no pódio com Francielle Neves como campeã geral feminina. Já Donizete Oliveira foi o 5º colocado geral, Leandro Almeida e João Bocato correram na categoria de 50/54 anos e foram respectivamente 2º e 3º colocados.

O esquadrão votuporanguense obteve apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que cedeu o transporte.