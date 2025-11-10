Traficante abandona carro com 153 kg de maconha após perseguição na Rodovia Euclides da Cunha 

Condutor fugiu de abordagem do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) no trecho de Fernandópolis da SP-320; veículo era dublê e estava carregado com tabletes da droga.

Um traficante abandonou um veículo VW/Tiguan carregado com 153,5 kg de maconha após fugir de uma abordagem do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na manhã desta segunda-feira (10.nov), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Fernandópolis/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 9h30, o motorista seguia sentido Estrela d’Oeste/SP a Fernandópolis, quando passou pela base da Polícia Rodoviária e desobedeceu a ordem de parada. A equipe do TOR iniciou acompanhamento pela rodovia.

Durante a fuga, o motorista fez um retorno e entrou em uma estrada de terra. Em seguida, abandonou o veículo e fugiu a pé para uma área de mata.

Diante da fuga do suspeito, um grande cerco foi montado com o apoio do Policiamento Territorial e do Policiamento Ambiental. Foi solicitado também o apoio do helicóptero Águia para realizar uma varredura aérea na área de mata.

O carro utilizado no transporte da droga era um veículo dublê, ou seja, clonado, com placas e características adulteradas.

No interior do automóvel, os policiais encontraram grande quantidade de maconha, com tabletes espalhados pelo porta-malas e também sobre o banco.

O motorista não foi localizado até o momento, e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.