Traficante abandona carro com 153 kg de maconha após perseguição na Rodovia Euclides da Cunha 

20
Traficante abandona carro com 153 kg de maconha após perseguição na Rodovia Euclides da Cunha – Foto: Reprodução

Condutor fugiu de abordagem do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) no trecho de Fernandópolis da SP-320; veículo era dublê e estava carregado com tabletes da droga.

Um traficante abandonou um veículo VW/Tiguan carregado com 153,5 kg de maconha após fugir de uma abordagem do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na manhã desta segunda-feira (10.nov), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Fernandópolis/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 9h30, o motorista seguia sentido Estrela d’Oeste/SP a Fernandópolis, quando passou pela base da Polícia Rodoviária e desobedeceu a ordem de parada. A equipe do TOR iniciou acompanhamento pela rodovia. 

Durante a fuga, o motorista fez um retorno e entrou em uma estrada de terra. Em seguida, abandonou o veículo e fugiu a pé para uma área de mata.

Diante da fuga do suspeito, um grande cerco foi montado com o apoio do Policiamento Territorial e do Policiamento Ambiental. Foi solicitado também o apoio do helicóptero Águia para realizar uma varredura aérea na área de mata.

O carro utilizado no transporte da droga era um veículo dublê, ou seja, clonado, com placas e características adulteradas.

No interior do automóvel, os policiais encontraram grande quantidade de maconha, com tabletes espalhados pelo porta-malas e também sobre o banco.

O motorista não foi localizado até o momento, e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

