Atletismo: Osmani brilha na 21ª Corrida Seven 2026 

A prova de 10 km teve largada às 6h30, neste domingo (26), em São José do Rio Preto/SP.

O atleta votuporanguense Osmani Furniéles Borba, a Locomotiva Humana, brilhou na 21ª Corrida Seven – Smart Fit – Alcer disputada na manhã deste domingo (26.abr), em São José do Rio Preto/SP. A prova que reuniu centenas de corredores e entusiastas da modalidade esportiva, teve largada às 6h30, na Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira.

Ao Diário, Osmani, que acelerou o passo nos 10 km e cravou o 3º lugar no pódio da categoria veteranos, comemorou o resultado e contou os desafios por trás da conquista: “Fiz uma ótima corrida, repleta de grandes corredores da região. Sai de Votuporanga às 4h30 para largar às 6h30 em São José do Rio Preto. Se correr fosse fácil, todos correriam, todos podem, mas poucos suportam as dores, os treinos, longos minutos e até horas correndo e brigando contra dores e aquela vontade de desistir. É muito amor pelas corridas envolvido. Só agradecer”, afirmou o atleta.

“Agradecer também a Monte Santo Logística, Peter’s Team pelo apoio, pela assessoria de sempre”, emendou Osmani.

O atleta votuporanguense segue focado na temporada 2026, principalmente na tradicional Alcer Cup, já que ainda restam cinco etapas até a conclusão.