Atletismo: Atletas de Votuporanga brilham na 4ª Corrida Pedestre da Pátria 

15
Atletas de Votuporanga brilham na 4ª Corrida Pedestre da Pátria - Foto: Reprodução

Na prova de 5 km contou com a participação de 170 atletas; o destaque votuporanguense foi o 1º lugar geral cravado por Karina Franzin.

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível na 4ª Corrida Pedestre da Pátria, disputada em Uchoa/SP, no último domingo (7.set).

A prova de 5 km reuniu 170 atletas, dentre eles o esquadrão votuporanguense: Confira abaixo:

Categoria feminina

  • Karina Franzin – 1º lugar geral e na categoria 35/39 anos;
  • Francielle Neves – 1º lugar na categoria 30/34 anos;
  • Monaiza Trindade – 3º lugar na categoria 30/34 anos;
  • Joyce Adeline – 6º lugar na categoria 35/39 anos;
  • Mirian Borges – 8º lugar na categoria 25/29 anos;
  • Amanda Carvalho – 9º lugar na categoria 30/34 anos;

Categoria masculina

  • Marcelo França – 1º lugar na categoria 30/34 anos;
  • Leonardo Sousa – 5º lugar na categoria 25/29 anos;
  • Arthur Salmim – 3º lugar na categoria 15/18 anos;
  • Leandro Almeida – 2º lugar na categoria 45/49 anos;
  • João Bocato – 3º lugar na categoria 45/49 anos;
  • Cleimar Machado – 5º lugar na categoria 40/44 anos;
  • Wagner dos Santos – 4º lugar na categoria 35/39 anos;
  • Genivaldo Evangelista – 2º lugar na categoria 60/64 anos;
  • Jair Neres – 10º lugar na categoria 50/54 anos;
  • Alexandre Favaro – 10º lugar na categoria 30/34 anos;
  • José Carlos de Cabral – 3º lugar na categoria 60/64 anos;
  • Leandro Borges – 8º lugar na categoria 25/29 anos;
  • Geraldo Borges – 8º lugar na categoria 55/59 anos;
  • Lucas Diego – 10º lugar na categoria 25/29 anos;
  • Maurício Padilha – competiu na categoria 55/59 anos.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR