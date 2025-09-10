Atletismo: Atletas de Votuporanga brilham na 4ª Corrida Pedestre da Pátria 

Na prova de 5 km contou com a participação de 170 atletas; o destaque votuporanguense foi o 1º lugar geral cravado por Karina Franzin.

A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível na 4ª Corrida Pedestre da Pátria, disputada em Uchoa/SP, no último domingo (7.set).

A prova de 5 km reuniu 170 atletas, dentre eles o esquadrão votuporanguense: Confira abaixo:

Categoria feminina

Karina Franzin – 1º lugar geral e na categoria 35/39 anos;

Francielle Neves – 1º lugar na categoria 30/34 anos;

Monaiza Trindade – 3º lugar na categoria 30/34 anos;

Joyce Adeline – 6º lugar na categoria 35/39 anos;

Mirian Borges – 8º lugar na categoria 25/29 anos;

Amanda Carvalho – 9º lugar na categoria 30/34 anos;

Categoria masculina