Atletismo: Atletas de Votuporanga brilham na 4ª Corrida Pedestre da Pátria 

Na prova de 5 km contou com a participação de 170 atletas; o destaque votuporanguense foi o 1º lugar geral cravado por Karina Franzin.
A equipe de pedestrianismo da Seesl (Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo) representou à cidade das brisas suaves em alto nível na 4ª Corrida Pedestre da Pátria, disputada em Uchoa/SP, no último domingo (7.set).
A prova de 5 km reuniu 170 atletas, dentre eles o esquadrão votuporanguense: Confira abaixo:
Categoria feminina
- Karina Franzin – 1º lugar geral e na categoria 35/39 anos;
- Francielle Neves – 1º lugar na categoria 30/34 anos;
- Monaiza Trindade – 3º lugar na categoria 30/34 anos;
- Joyce Adeline – 6º lugar na categoria 35/39 anos;
- Mirian Borges – 8º lugar na categoria 25/29 anos;
- Amanda Carvalho – 9º lugar na categoria 30/34 anos;
Categoria masculina
- Marcelo França – 1º lugar na categoria 30/34 anos;
- Leonardo Sousa – 5º lugar na categoria 25/29 anos;
- Arthur Salmim – 3º lugar na categoria 15/18 anos;
- Leandro Almeida – 2º lugar na categoria 45/49 anos;
- João Bocato – 3º lugar na categoria 45/49 anos;
- Cleimar Machado – 5º lugar na categoria 40/44 anos;
- Wagner dos Santos – 4º lugar na categoria 35/39 anos;
- Genivaldo Evangelista – 2º lugar na categoria 60/64 anos;
- Jair Neres – 10º lugar na categoria 50/54 anos;
- Alexandre Favaro – 10º lugar na categoria 30/34 anos;
- José Carlos de Cabral – 3º lugar na categoria 60/64 anos;
- Leandro Borges – 8º lugar na categoria 25/29 anos;
- Geraldo Borges – 8º lugar na categoria 55/59 anos;
- Lucas Diego – 10º lugar na categoria 25/29 anos;
- Maurício Padilha – competiu na categoria 55/59 anos.