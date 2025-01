Vôlei Masculino de Votuporanga inicia 2025 com título 

Equipe comandada pelo treinador Marcinho Fukuiama foi campeã invicta do 3° Torneio de Verão de Macaubal/SP.

A equipe de voleibol masculina de Votuporanga/SP, dirigida pelo técnico Marcinho Fukuiama, foi campeã de forma invicta do 3º Torneio de Verão, realizado em Macaubal/SP.

O torneio que movimentou a cidade de Macaubal, contou com mais de 100 atletas, envolvidos em diversas modalidades e foi promovido pelo departamento de esportes da vizinha cidade.

Dentro de quadra, com a vitória por 3 sets a 0 sobre a equipe de Magda e 3 x 1 sobre a equipe anfitriã, na grande final, em quase duas horas de jogo, Votuporanga foi campeã.

A equipe de Votuporanga é formada pelos atletas: Eduardo, Fábio, Paulo Emílio, Mateus Alves, Matheus Henrique, Lucas Amaral.

Após a conquista, o treinador Marcinho Fukuiama celebrou e ressaltou a importância do título, principalmente em função do esforço e dedicação dos atletas em um ano que promete ser um grande marco na modalidade, onde a cidade deverá ter grandes jogos, com a volta das equipes das categorias de base, masculinas e femininas.

“Agradecer o grande incentivo do secretário de Esportes da Prefeitura Municipal de Votuporanga, Marcello Stringari, e a sua competente equipe”, pontuou.

A equipe local conta com o apoio da Secretaria de Esportes e das empresas: Frango Rico, A Joia, Hefarma, Celiflex, Marão Seguros, D’spuma, Macris Textil, A Ideal Calçados, Ótica Titanium, Valfran, Vila Bistrô, Agromec, Poly Sports, Victors Celulares, Capeleti Da Nonna.

