EXPO Rio Preto abre espaço para discussões técnicas com edição da 3ª InterTech Agro 

As inscrições já estão aberta e podem ser feitas gratuitamente. Serão abordados nove temas que têm adesão com a produção agrícola do Noroeste Paulista.

Com espaço dedicado ao pequeno e médio agricultor, A EXPO Rio Preto também é um lugar de debate técnico e aprendizado. Neste sentido, um dos destaques de 2025 é a terceira edição do InterTech Agro, que vai promover encontros e painéis voltados a diferentes cadeias produtivas com foco em inovação, sustentabilidade e agricultura familiar. Serão abordados nove temas, entre eles seringueira, cacau e mirtilo que têm forte adesão à produção agrícola do Noroeste Paulista. Também serão abordados temas sobre cana, pecuária de corte, apicultura, avicultura, leite (com a reativação do Cati Leite) entre outros.

As inscrições para o InterTech Agro já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente. Informações da InterTech Agro pelo telefone da Secretaria Municipal de Agricultura (17) 3232-0016. As inscrições podem ser feitas pelo link – https://www.riopreto.sp.gov.br/expo#Intertech

Entre as novidades da grade, está a reativação do projeto CATI Leite, que promete fortalecer ainda mais a cadeia produtiva do setor que, além da palestra, os participantes também terão o Dia de Campo com atividade prática. A edição terá um olhar especial para o pequeno agricultor e para as mulheres protagonistas no agronegócio, com o tema “semeadoras do Agro”.

O evento contará com palestras de renomados pesquisadores e profissionais da área, além de um debate aberto para ouvir as demandas do setor produtivo. Ao final, será elaborado um documento oficial com as principais propostas e necessidades levantadas, que será encaminhado aos Governos Estadual e Federal.

A programação da EXPO também inclui atividades que promovem a nova geração do campo, como o Encontro de Jovens do Agro.

“As nossas InterTechs são o ponto alto para capacitação dos nossos produtores. Durante as palestras, haverá muita troca de experiência e muito aprendizado. Estamos com uma programação imperdível”, disse a secretária de Agricultura, Carina Ayres.

InterTech Agro – Programação

17/9 – Leite (reativação do programa Cati Leite)

18/9 – Cacau

19/9 – Seringueira e Mirtilo

30/9 – Avicultura

01/10 – Cana

02/10 – Pecuária

03/10 – Apicultura

04/10 – Mulheres semeadoras do Agro

62ª EXPO Rio Preto