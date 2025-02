Barroso diz que julgará eventual ação da PGR contra Bolsonaro com seriedade 

Há expectativa, nos bastidores, que a PGR apresente, ainda nesta semana, a primeira denúncia contra Bolsonaro por envolvimento em uma trama golpista. A expectativa é que os crimes supostamente cometidos pelo ex-presidente somem 28 anos de prisão.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse que qualquer eventual denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será analisada pela Corte com “seriedade” e sem “visão politizada”. Questionado em Campinas/SP a respeito de uma possível denúncia a ser enviada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Barroso afirmou que “o Supremo vai apreciá-la como deve apreciar tudo na vida, com seriedade, examinando as provas”.

“O processo penal, sobretudo, é prova. Se tem prova, você decide num sentido, se não tem prova, você decide em outro. É claro que há uma dimensão política em certos assuntos”, seguiu. “Portanto a minha visão do direito em geral não é uma visão politizada, é uma visão fundada na integridade, no que é certo, justo e legítimo. É isso que eu acho que o Tribunal deve fazer”, ressaltou.

Há expectativa, nos bastidores, que a PGR apresente, ainda nesta semana, a primeira denúncia contra Bolsonaro por envolvimento em uma trama golpista. Conforme antecipado pela analista Tainá Falcão, a expectativa é que os crimes supostamente cometidos pelo ex-presidente somem 28 anos de prisão. Em novembro de 2024, Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal (PF), assim como outras 39 pessoas, entre ex-ministros dele e militares de alta patente. O desejo do STF é encerrar o julgamento do ex-presidente neste ano, para evitar contaminação do cenário eleitoral de 2026.

