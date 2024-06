2 x 0 – CAV estreia com vitoria na Copa Paulista

Pablo Nereu contra, e Bady, fizeram os gols da Pantera. O Votuporanguense fez valer o mando de campo e estreou com vitória na Copa Paulista diante do XV de Jaú

Votuporanguense venceu o XV de Jaú por 2 a 0 na abertura da Copa Paulista. (Foto: Rafa Bento/Votuporanguense)

Por: Oscar Silva.

Votuporanga, SP, 15 (AFI) – O Votuporanguense estreou bem na Copa Paulista. Jogando neste sábado (15), em Votuporanga, na Arena Plínio Marin, pelo Grupo 1, o time comandado pelo técnico Rogério Corrêa venceu por 2 a 0 o XV de Jaú. Pablo Nereu contra, e Bady, fizeram os gols da Pantera. Com o triunfo, o representante de Votuporanga somou os três primeiros pontos. Os gols aconteceram um em cada e etapa.

O JOGO

O jogo começou a mil por hora. Aos oito minutos quase o gol do time da casa. Na tentativa de tirar a bola, o zagueiro Mikael acertou o travessão para desesperado do goleiro do Galo da Comarca. Dois minutos após, foi a vez do CAV levar susto com Chileno acertando a trave. Aos 28, numa infelicidade do atleta Pablo Nereu, este mandou a bola contra seu próprio patrimônio na tentativa de cortar a trajetória da bola. No mais, nenhum lance de emoção e vitória parcial do quadro votuporanguense, 1 a 0.

VOTUPORANGUENSE FAZ O DEVER DE CASA!

Na volta para o segundo tempo, no vacilo da defesa do XV, o experiente meia Bady, foi mais rápido e atento, fazendo o segundo. A jogada aconteceu com um minuto de jogo com participação de Igor Pimenta. Aos onze minutos, em cobrança de escanteio, o zagueiro Àquila apareceu de surpresa metendo a cabeça com a bola passando com muito perigo rente ao travessão. Aos 27 minutos, o time visitante quase descontou acertando a trave do goleiro com Vinícius Jaú. Final, 2 a 0, dever de casa cumprido.

PRÓXIMOS JOGOS

No próximo sábado (22), às 15h30, o XV de Jaú recebe no Zezinho Magalhães, o Vocem. No dia 26 (quarta-feira), às 19h, o Votuporanguense vai até Mirassol, encarar o time da casa no Maião. (FI)