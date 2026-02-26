Atlas/Bloomberg: governo Lula é ruim para 48,4%; 42,7% acham bom 

Se comparado ao levantamento anterior, de janeiro, a avaliação positiva registrou queda de 4,4 pontos percentuais, passando de 47,1% para os atuais 42,7%.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é considerado ruim ou péssimo por 48,4% dos entrevistados, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (25.fev). Outros 42,7% classificam o governo como ótimo ou bom, enquanto 8,9% avaliam a gestão como regular.

Já o índice dos que consideram a gestão ruim ou péssima apresentou estabilidade, variando de 48,5% para 48,4%. O grupo que avalia o governo como regular subiu de 4,4% para 8,9%.

Metodologia

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg ouviu 4.986 eleitores, entre os dias 19 e 24 de fevereiro, por recrutamento digital. A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada com recursos do próprio instituto e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-07600/2026.