Polícia Civil deflagra 3ª fase da Operação “Dose Certa” em Fernandópolis 

Ação com apoio da Vigilância Sanitária investiga venda irregular de medicamentos controlados, especialmente as chamadas “canetas emagrecedoras”.

A Polícia Civil de Fernandópolis/SP deflagrou, nesta quarta-feira (25.fev), a terceira fase da Operação “Dose Certa”, com apoio da Vigilância Sanitária. A ação tem como objetivo combater a venda de medicamentos de origem ilícita ou comercializados em desacordo com as normas regulatórias.

As investigações são conduzidas pela Coordenadoria do 1º e 2º Distritos Policiais e começaram após denúncias anônimas feitas nos meses de novembro e dezembro de 2025. As informações indicavam a venda irregular de medicamentos controlados por meio das redes sociais, especialmente as chamadas “canetas emagrecedoras”.

Durante a primeira e a segunda fases da operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Celulares supostamente utilizados na comercialização dos produtos foram apreendidos e encaminhados para perícia.

Já a terceira fase foi motivada por uma denúncia feita em janeiro de 2026, que relatava a venda da substância tirzepatida, apresentada como produto “genérico”.

Segundo as investigações, a medicação estaria sendo oferecida por uma médica a pacientes por valor abaixo do mercado.

Mandados de busca foram cumpridos na clínica e na residência da profissional. No local, foram encontrados frascos de tirzepatida armazenados de forma irregular na casa da investigada.

Durante a ação, a Vigilância Sanitária orientou sobre o armazenamento adequado do medicamento e realizou a conferência dos frascos.

De acordo com as autoridades, não foram constatadas irregularidades na manipulação da medicação após a verificação da documentação e da compatibilidade com receituários de pacientes identificados.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam, inclusive com a análise dos celulares apreendidos nas fases anteriores, para apurar a origem dos medicamentos e possível envolvimento de outras pessoas.

A Operação “Dose Certa” faz parte de uma série de ações para combater a venda ilegal de medicamentos controlados e reforçar a proteção à saúde pública.